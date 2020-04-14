Землетрясение произошло на Алтае

Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксировали в 266 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска во вторник, 14 апреля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативной обработки Алтае-Саянского филиала.

Отмечается, что землетрясение зафиксировали в 4:25 по барнаульскому времени, эпицентр толчка имел координаты 50,14 градуса северной широты и 88,48 градуса восточной долготы. Его интенсивность в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64.

Как подчеркивают сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования, которые длятся последние 5-10 миллионов лет.

Эксперты отмечают, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части материка составляет 1,19 миллиметра в год к северо-западу.