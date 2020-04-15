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Охота за яйцами: "Ростелеком" и партнеры проводят пасхальный онлайн-квест

, ИА "Амител"
Победитель получит ценный приз

Компания "Ростелеком" вместе с представителями малого и среднего бизнеса Барнаула, участниками программы лояльности*, запустили онлайн-квест "Охота за яйцами". Игра уже стартовала в аккаунте Instagram @rt_loyality и завершится 17 апреля.

"В один из самых важных христианских праздников мы решили порадовать подписчиков Instagram увлекательной игрой. В условиях домашней изоляции такой квест поднимает настроение, а ценный приз поможет разнообразить праздничный стол на Пасху", – рассказала amic.ru директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.

Участники квеста ежедневно ищут пасхальные яйца в профилях организаторов, а затем выкладывают скрин экрана в сторис в своем Instagram. Тот, кто успеет собрать до окончания игры всю коллекцию, должен будет написать под оригинальным постом сигнальное слово "Готово". Победитель игры будет объявлен 18 апреля в 9:00. Он получит ценный приз.

Идею пасхального квеста подала руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина.

"Путешествуя по страницам наших партнеров, игроки находят интересные идеи для изготовления пасхальных яиц. Эта увлекательная командная игра объединяет детей и родителей и вносит разнообразие в вынужденную изоляцию в последнюю неделю поста", – говорит Олеся Лободина.

Партнерами "Ростелекома" в онлайн-игре выступают ТРЦ "Праздничный", Центр развития мозга Neuroum, стоматологическая клиника Da Vinci, языковой центр "Прайм", Алтайская резиденция Деда Мороза и компания "Форт Боярд в Барнауле".

*Программа лояльности клиентов "Ростелекома" стартовала в декабре 2017 года. По условиям проекта компания дарила сотрудникам и абонентам дисконтную карту со скидкой 5-50% на покупку вещей или обслуживание в торговых и сервисных организациях. Партнеры получали дополнительную возможность продвижения продуктов и услуг, а также поддержку "Ростелекома" при проведении публичных мероприятий. Сегодня в электронном каталоге федерального провайдера rtaltai.ru представлены 105 партнеров.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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