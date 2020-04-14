Число зараженных COVID-19 в России превысило 20 тысяч

За последние сутки в РФ выявили 2 774 новых случая заражения COVID-19, а общее число заболевших за все время составило 21 102 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Большинство инфицированных выявлено в Москве и Московской области – 1949. За сутки в стране умерло еще 22 человека, выздоровело 224. Всего за время пандемии скончалось 170 человек, выписано из больниц – 1 694 человека.

Как ранее сообщил amic.ru, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили один новый случай заболевания, общее число зараженных COVID-19 составляет 37 человек. Выздороветь успели трое.

Всего под медицинским наблюдением на коронавирус в крае находится 874 человека, 10 из которых – иностранцы.