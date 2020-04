Названа самая популярная песня десятилетия

Песня Happy Фарелла Уильямса стала самой популярной за последнее десятилетие. Об этом сообщает "Би-би-си".

Рейтинг рассчитывался с учетом частоты звучания композиции на британском радио и телевидении.

На втором месте оказалась работа певицы Адель Rolling In The Deep, за которую исполнительница получила три премии "Грэмми".

Замкнула тройку композиция Moves Like Jagger группы Maroon 5 и Кристины Агилеры.

В первую десятку также вошли Get Lucky от Daft Punk, Фарелла Уилямса и Нила Роджерса, Can't Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка, I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas, Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, Counting Stars коллектива One Republic, Forget You Си Ло Грина и Sex On Fire группы Kings Of Leon.