То бензин, а то дети. Ранее судимый барнаулец ограбил частный детсад

Жителя Барнаула обвиняют в краже имущества частного детского сада, информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что мужчина проник в помещение строящегося детского сада, разбив стекло на входной двери, и похитил оттуда восемь регистров, десять светильников и электрокотел общей стоимостью 100 тысяч рублей.

В ходе расследования сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 35-летний барнаулец. До задержания он успел продать украденное имущество неизвестным.

В отношении злоумышленника стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, либо иное хранилище".