Власти почти отсудили ТЭЦ в Яровом у частника. Но режим ЧС в городе пока сохраняют

Администрация Ярового выиграла в арбитражном суде дело по расторжению покупки ТЭЦ компанией "ТПК "Ресурс". Частник, скорее всего, аннуляцию сделки будет обжаловать, но власти уже начали ремонт комплекса за бюджетный счет. Об этом на онлайн-конференции во вторник, 14 апреля, сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин.

"Администрация города подала иск на собственника ТЭЦ Ярового. В первой инстанции суд (арбитраж, – прим. авт.) признал, что собственник не выполнял свои обязательства. Сделка признана недействительной. Но апелляция и, возможно, кассация может завершиться только в следующем году. И только после окончательного рассмотрения этого вопроса будет понятна перспектива станции и снятия режима ЧС ", – сказал чиновник.

Он добавил, что в рамках режима ЧС ТЭЦ обеспечивают углем за счет бюджета. А также проводят ремонт седьмого котла, чистят карты золоудаления, укрепляют дамбу.

Ситуация остается стабильно напряженной, подчеркнул Климин.

Напомним, режим ЧС действует в Яровом с 21 ноября 2019 года из-за проблем с отоплением города. Минувшей зимой температура в домах жителей неоднократно была ниже нормы. Краевые власти держат вопрос на контроле.