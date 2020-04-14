Соцсети: рабочий погиб на Шинном заводе в Барнауле

Ряд местных Telergram-каналов сообщили, что на Барнаульском шинном заводе погиб один из сотрудников. По предварительным данным, мужчине 21 год, он получил травмы во время работы на станке.

В комментариях в соцсетях пишут, что инцидент произошел на заготовительном участке каландрового цеха.

Редакция amic.ru обратилась за подробностями в алтайский Следственный комитет.

Как уже сообщалось ранее, в августе 2019 года во время работы погиб сотрудник филиала АО "Алтайвагон" в Рубцовске. Он скончался от удушения на конвейерной ленте предприятия. Тело мужчины обнаружили коллеги.