Около полумиллиона цветов высадят в Барнауле

В этом году в краевой столице высадят почти полмиллиона цветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

С апреля специалисты МБУ "Озеленение и благоустройство" Барнаула начали уборку территорий после зимы. Они собирают оттаявший мусор, прошлогоднюю листву, восстанавливают цветники.

По словам главного агронома учреждения Людмилы Белоусовой, работы идут во всех районах города. Конкурсные процедуры по поставке рассады цветов уже проведены. Всего за май и июнь 2020 года в краевой столице планируют высадить почти полмиллиона цветов.

Кроме того, после зимы от грязи отмывают ограждения, урны и дорожные покрытия, а на аллеях готовятся выставлять лавки. Сейчас в работах по уборке города задействовано 65 сотрудников.