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Вынужденный компромисс. Есть ли выигравшие от "сделки века" ОПЕК+ по нефти?

, ИА "Амител"
Пока рынок отреагировал довольно сдержанно

В ночь на понедельник, 13 апреля, после затяжных переговоров крупнейшие производители нефти заключили соглашение ОПЕК+ о рекордном сокращении объемов добычи. Однако вопреки ожиданиям цены на черное золото продолжают оставаться низкими. Почему так произошло, разбирался amic.ru.

1
Что такое ОПЕК и какие страны в него входят?
Под аббревиатурой ОПЕК скрывается организация стран-экспортеров нефти. Ее создали для того, чтобы контролировать квоты на добычу, так как в условиях переизбытка черного золота неизбежно происходит падение цен. В ОПЕК входят 13 стран, которые контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится половина мирового экспорта. Ведущую роль играет Саудовская Аравия. Россия, как и еще девять стран, входит в состав картеля ОПЕК+, созданного в 2016 году.
2
Почему страны сели за стол переговоров?

Предыдущее соглашение планировалось продлить в начале марта. Саудовская Аравия предложила вновь сократить добычу нефти для сдерживания цен. Россия отказалась от этого варианта. Саудиты в ответ увеличили добычу, тем самым обрушив цены.

В итоге провал переговоров отразился на настроениях рынка: сразу после праздников нефть марки Brent на биржах рухнула с 55 до 35 долларов. Российская Urals подешевела еще сильнее. В дальнейшем снижение продолжилось. В отдельные дни стоимость нефти доходила до 23 долларов.

3

Хорошо, нефть подешевела. Нам-то почему от этого стало хуже жить?

Поскольку российская экономика тесно завязана на поставках энергоносителей, самый болезненный удар пришелся по национальной валюте. Ведь чем дороже Россия продает нефть, тем крепче рубль. Поэтому национальная валюта сразу же обвалилась по отношению к доллару и евро.

Почти одновременно в России стали дорожать продукты питания (особенно импортные), турпутевки, автомобили, вещи. Когда же к падению рубля еще и добавились новые ограничения из-за коронавируса, экономике стало совсем плохо. На лицо спад производства и снижение уровня жизни населения.

4

Кто стал инициатором нового соглашения?

Кроме России, было и еще несколько интересантов, в первую очередь США и Саудовская Аравия. Низкая цена на нефть на мировых рынках в долгосрочной перспективе не устраивает никого, так как не позволяет получать сверхприбыль. Поэтому весь вопрос был в том, насколько каждый готов сократить добычу (предложение), чтобы стимулировать спрос. Урезание направлено на то, чтобы сдержать дальнейшее затоваривание рынка, многие нефтехранилища в условиях падения спроса оказались переполнены.
5
Какие цифры прописаны в новом договоре и сколько он будет действовать?
С 1 мая участники сделки сократят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Договор будет действовать два года. Потенциально это способно вернуть цены на приемлемый уровень, так как при снижении добычи вырастет спрос, а значит, и увеличится стоимость барреля.
6
Насколько сократит уровень добычи нефти Россия?

Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей из оговоренных 9,7 млн в рамках сделки. Решение представляет компромисс. С одной стороны, нефтедобывающие компании недовольны установленными лимитами, с другой – государство в перспективе надеется пополнить бюджет за счет более дорогой нефти, пусть ее будет импортироваться несколько меньше. На стоимости отечественного бензина это никак не скажется – цена на нефть неважна, когда 70% от цены топлива составляют акцизы.

7

Какие перспективы ждали страну, если бы соглашение не было подписано?

Без новой сделки России пришлось бы снизить добычу значительно больше – до 50%, полагает совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Большая часть нефтяных скважин на какое-то время оказалась бы закрыта вследствие нерентабельности.
8

Как рынок воспринял новую сделку?

Достаточно сдержанно. Накануне сделки цена за баррель превысила 33 доллара, но затем скорректировалась к 31 доллару. По мнению аналитиков, в ближайшие несколько месяцев цены останутся в диапазоне 30-40 долларов. Это меньше, чем заложено в российский бюджет на 2020 год (42,4 доллара). Потенциально недополученные доходы грозят пересмотром финансирования отдельных направлений и госпрограмм.

9
Что мешает ценам восстановиться хотя бы до уровня конца февраля?
Конечно, влияние коронавируса. Из-за пандемии спрос на нефть в апреле упадет как минимум на 16,8 млн баррелей в сутки, но падение может быть и вдвое больше. По сути, новый договор просто зафиксировал текущую ситуацию: даже без соглашения Россия и Саудовская Аравия снизили бы добычу, а США и так сокращают производство. Это уже привело к банкротству ряда мелких компаний. Больший запас прочности имеют саудиты, которые в теории могли жить и при нынешних ценах. Этот фактор они использовали как элемент давления на переговорах.
10
Можно ли проконтролировать выполнение соглашения?

Избыток предложения на нефтяном рынке сейчас оценивается в 20-25 млн баррелей в сутки. Фактические сокращения добычи могут не достичь заявленных целей, поскольку механизм контроля за выполнением соглашения несовершенен. Поэтому многим членам ОПЕК остается только уповать на честное слово партнеров, а также позитивную реакцию рынка на сам факт достигнутого компромисса.

 

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

15.04.2020 12:27
- гость -

РФ постоянно нарушала соглашение и добывала больше, а когда страны ОПЕК потребовали соблюдать договоренность, покинула форум. После этого рубль обвалился и пострадало население России. Нарушения были на 1,5 млн. а теперь РФ заставили снизить добычу на 2,5 млн. Итог плачевный - выиграли все кроме РФ...

15.04.2020 12:28
- гость -

а помнится в 2014 после очередного обвала рубля какое то трепло с экрана нам вещало, что рубль уже не привязан к нефти

15.04.2020 12:37
CALIBR

15.04.2020 12:28
- гость -
а помнится в 2014 после очередного обвала рубля какое то ///////// с экрана нам вещало, что рубль уже не привязан к нефти
++++++++++++++++++
Да бросьте - есть автор утверждения и год 2018-й ,конец.

Министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» сказал, что курс рубля к доллару почти не зависит от цены на нефть. Одновременно, объяснил чиновник, политика правительства «создает буфер» для влияния западных санкций, и все это способствует «более предсказуемым условиям» в экономике.

15.04.2020 12:44
- гость -

какие умные дяди собрались тут что еще расскажете ?

15.04.2020 12:44
- гость -

Батько всех переиграл

15.04.2020 12:48
- гость -

12:44
Говорить уже бессмысленно. К середине лета всё сами увидите и поймёте. Правда, легче от этого никому не станет.

15.04.2020 12:55
CALIBR

15.04.2020 12:44
- гость -
++++++++++++++++++
Да запросто ! 29 0ктября 2017 .

Начинать процесс снижения раньше было нельзя, и Владимир Путин объяснил, почему.

"В условиях экономического кризиса, спада экономики нужно было подумать о социальной справедливости, о гражданах, реальные доходы и реальные заработные платы которых и так упали. На этом фоне бездумно сокращать социальные расходы было бы несправедливо по отношению к гражданам. В ближайшую трёхлетку за счёт нефтегазовых поступлений будет формироваться только треть доходов федерального бюджета, федеральной казны. При этом, подчеркну, общие доходы федерального бюджета, безусловно, будут расти", — отметил Путин.

Страна зарабатывает производством. В передовиках — машиностроение, фармацевтика, пищевой комплекс. По итогам прошлого года сельхозтоваров за границу продано больше, чем оружия. Национальная экономика оживает, и это — информация к размышлению для инвесторов.

15.04.2020 12:58
агент госдепа


15.04.2020 12:28
- гость -

а помнится в 2014 после очередного обвала рубля какое то трепло с экрана нам вещало, что рубль уже не привязан к нефти

тогда ввели первые "полезные" санкции за Крым но на очереди еще более "полезные" т которых мало не бывает.

15.04.2020 13:04
- гость -

15.04.2020 12:48
- гость -

и прямо все из-за того что Россия отказалась???

вы, навальныши, о своих бабушках, дедушках , соседях хоть иногда думаете?

15.04.2020 13:05
- гость -

Как бы санкционерные штаты не рассыпались на фоне тотального вымирания

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