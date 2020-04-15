Почему страны сели за стол переговоров?

Предыдущее соглашение планировалось продлить в начале марта. Саудовская Аравия предложила вновь сократить добычу нефти для сдерживания цен. Россия отказалась от этого варианта. Саудиты в ответ увеличили добычу, тем самым обрушив цены.

В итоге провал переговоров отразился на настроениях рынка: сразу после праздников нефть марки Brent на биржах рухнула с 55 до 35 долларов. Российская Urals подешевела еще сильнее. В дальнейшем снижение продолжилось. В отдельные дни стоимость нефти доходила до 23 долларов.