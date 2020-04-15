В ночь на понедельник, 13 апреля, после затяжных переговоров крупнейшие производители нефти заключили соглашение ОПЕК+ о рекордном сокращении объемов добычи. Однако вопреки ожиданиям цены на черное золото продолжают оставаться низкими. Почему так произошло, разбирался amic.ru.
Предыдущее соглашение планировалось продлить в начале марта. Саудовская Аравия предложила вновь сократить добычу нефти для сдерживания цен. Россия отказалась от этого варианта. Саудиты в ответ увеличили добычу, тем самым обрушив цены.
В итоге провал переговоров отразился на настроениях рынка: сразу после праздников нефть марки Brent на биржах рухнула с 55 до 35 долларов. Российская Urals подешевела еще сильнее. В дальнейшем снижение продолжилось. В отдельные дни стоимость нефти доходила до 23 долларов.
Хорошо, нефть подешевела. Нам-то почему от этого стало хуже жить?
Поскольку российская экономика тесно завязана на поставках энергоносителей, самый болезненный удар пришелся по национальной валюте. Ведь чем дороже Россия продает нефть, тем крепче рубль. Поэтому национальная валюта сразу же обвалилась по отношению к доллару и евро.
Почти одновременно в России стали дорожать продукты питания (особенно импортные), турпутевки, автомобили, вещи. Когда же к падению рубля еще и добавились новые ограничения из-за коронавируса, экономике стало совсем плохо. На лицо спад производства и снижение уровня жизни населения.
Кто стал инициатором нового соглашения?
Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей из оговоренных 9,7 млн в рамках сделки. Решение представляет компромисс. С одной стороны, нефтедобывающие компании недовольны установленными лимитами, с другой – государство в перспективе надеется пополнить бюджет за счет более дорогой нефти, пусть ее будет импортироваться несколько меньше. На стоимости отечественного бензина это никак не скажется – цена на нефть неважна, когда 70% от цены топлива составляют акцизы.
Какие перспективы ждали страну, если бы соглашение не было подписано?
Как рынок воспринял новую сделку?
Достаточно сдержанно. Накануне сделки цена за баррель превысила 33 доллара, но затем скорректировалась к 31 доллару. По мнению аналитиков, в ближайшие несколько месяцев цены останутся в диапазоне 30-40 долларов. Это меньше, чем заложено в российский бюджет на 2020 год (42,4 доллара). Потенциально недополученные доходы грозят пересмотром финансирования отдельных направлений и госпрограмм.
Избыток предложения на нефтяном рынке сейчас оценивается в 20-25 млн баррелей в сутки. Фактические сокращения добычи могут не достичь заявленных целей, поскольку механизм контроля за выполнением соглашения несовершенен. Поэтому многим членам ОПЕК остается только уповать на честное слово партнеров, а также позитивную реакцию рынка на сам факт достигнутого компромисса.
Комментарии
РФ постоянно нарушала соглашение и добывала больше, а когда страны ОПЕК потребовали соблюдать договоренность, покинула форум. После этого рубль обвалился и пострадало население России. Нарушения были на 1,5 млн. а теперь РФ заставили снизить добычу на 2,5 млн. Итог плачевный - выиграли все кроме РФ...
а помнится в 2014 после очередного обвала рубля какое то трепло с экрана нам вещало, что рубль уже не привязан к нефти
15.04.2020 12:28
- гость -
а помнится в 2014 после очередного обвала рубля какое то ///////// с экрана нам вещало, что рубль уже не привязан к нефти
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Да бросьте - есть автор утверждения и год 2018-й ,конец.
Министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» сказал, что курс рубля к доллару почти не зависит от цены на нефть. Одновременно, объяснил чиновник, политика правительства «создает буфер» для влияния западных санкций, и все это способствует «более предсказуемым условиям» в экономике.
какие умные дяди собрались тут что еще расскажете ?
Батько всех переиграл
12:44
Говорить уже бессмысленно. К середине лета всё сами увидите и поймёте. Правда, легче от этого никому не станет.
15.04.2020 12:44
- гость -
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Да запросто ! 29 0ктября 2017 .
Начинать процесс снижения раньше было нельзя, и Владимир Путин объяснил, почему.
"В условиях экономического кризиса, спада экономики нужно было подумать о социальной справедливости, о гражданах, реальные доходы и реальные заработные платы которых и так упали. На этом фоне бездумно сокращать социальные расходы было бы несправедливо по отношению к гражданам. В ближайшую трёхлетку за счёт нефтегазовых поступлений будет формироваться только треть доходов федерального бюджета, федеральной казны. При этом, подчеркну, общие доходы федерального бюджета, безусловно, будут расти", — отметил Путин.
Страна зарабатывает производством. В передовиках — машиностроение, фармацевтика, пищевой комплекс. По итогам прошлого года сельхозтоваров за границу продано больше, чем оружия. Национальная экономика оживает, и это — информация к размышлению для инвесторов.
15.04.2020 12:28
- гость -
а помнится в 2014 после очередного обвала рубля какое то трепло с экрана нам вещало, что рубль уже не привязан к нефти
тогда ввели первые "полезные" санкции за Крым но на очереди еще более "полезные" т которых мало не бывает.
15.04.2020 12:48
- гость -
и прямо все из-за того что Россия отказалась???
вы, навальныши, о своих бабушках, дедушках , соседях хоть иногда думаете?
Как бы санкционерные штаты не рассыпались на фоне тотального вымирания