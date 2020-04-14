Почти 40% россиян убеждены, что Путин отстаивает интересы олигархов

38% россиян убеждены в отстаивании президентом Владимиром Путиным интересов олигархов, пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".

Отмечается, что ранее в подобных исследованиях большая часть респондентов выражала мнение, что Путин поддерживает работников спецслужб, армию и МВД. Однако последний опрос показал, что доля соотечественников с таким мнением сократилась с 41% в 2017 году до 37% – в 2020-м.

Еще 28% опрошенных заявили, что Путин выражает интересы бюрократии, 18% – среднего класса, 17% – директоров крупных предприятий, а 16% – простых людей.

Также среди населения снизилась сумма положительных оценок российскому лидеру: с 42% в 2017 году до 29% в текущем. При этом негативно оценивать президента стало больше людей: по 14% респондентов отметили, что Путин связан с коррумпированными чиновниками, и он далек от интересов народа, 9% россиян заявили о настороженном отношении к главе государства, 5% испытывают к нему антипатию, а 3% – отвращение. 11% соотечественников отметили, что Путин не справляется со своими обязанностями.

По словам директора "Левада-центра" Льва Гудкова, резкое снижение цен на нефть и падение курса рубля сильнее всего ударили по самой информированной части населения и молодежи, у которой симпатия к президенту снизилась наиболее отчетливо.

Тем не менее, отмечает социолог, у 60% россиян к Путину остается нейтральное отношение. "Это несущая конструкция, возможно, эквивалент терпения: ничего сделать нельзя, ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу. Это и есть базовое отношение к власти", – заключил Гудков.