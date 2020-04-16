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"Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Как напали на театр морозы, метели и бездорожье дикое, а еще чудовище коронавирусное...
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как во славном городе Барнауле, за далекими полями, за высокими горами, средь обрезанных тополей строили дивный кукольный театр "Сказка". Ни словами сказать, ни пером описать. Да вот из-за морозов лютых, да метелей свирепых, да чуда-юда проклятого – инфляции – открытие его переносили несколько раз. А еще беда пришла недобрая – вирус заразный стал распространяться по России. И поползли слухи, что для достройки понадобится дополнительно из казны 81 миллион рублей, а сам театр могут вновь не сдать в срок. В общем, читайте нашу сказку (на самом деле быль) о "Сказке" да на ус мотайте.  

Зачин

Шел 2014-й год. В некотором регионе, в некотором государстве Александр Карлин заявил, что власти намерены в течение трех-четырех лет построить новое здание для театра кукол "Сказка". Причем такое заявление он сделал по одному из телеканалов в Москве: за тридевять земель от Барнаула. Здание "Сказки" должны были возвести не за дальними берегами, быстрыми реками и высокими деревьями, а в центре Барнаула. В тот момент историческое здание театра на улице Пушкина уже было закрыто по решению суда. Находиться там было просто небезопасно. Временно труппу артистов переселили в ДК Моторостроителей, а потом – в осиротевшее здание кинотеатра "Родина", где перестали показывать фильмы. Мал золотник, да дорог. Смирились артисты с временными неудобствами и стали ждать обещанного дома. Утро вечера мудренее.

Завязка

Долго ли, коротко ли, но в конце 2016 года Александр Карлин провел совещание, чтобы торжественно объявить – губернатор дает добро на строительство "Сказки". Да позвали в здание администрации журналистов (и я, добрый молодец Слава Кондаков, там был), чтобы они рассказали всему народу: мол, на культуру в крае денег руководство не жалеет. Однако этому обещанию предшествовал скандал: во время совещания Карлин обрушился с критикой на чиновников за слишком дорогой проект. Изначально на "Сказку" хотели выделить 500 миллионов, но глава региона назвал эту сумму запредельно высокой. Чиновники хотели переубедить губернатора, просили не гоняться за дешевизной, но всяк сверчок должен знать свой шесток.

"Вы размахнулись, собираясь построить подземную стоянку в подвале. Откуда эта дикость? Я вам кукольный спектакль покажу тогда. Но с новым составом действующих лиц. Так же нельзя. Было сказано, в какую сумму нужно уложиться? Так же нельзя. В "Сказку" можно вложить и 1,5 миллиарда, украсить фасад стразами, ручной работы кресла заказать в Австрии. Но мы говорим о том, что театр небольшой емкости, там менее 200 кресел, какие полмиллиарда?" – высказался тогда Карлин и поставил задачу построить "Сказку" к 2018 году – Году театра в России.

В общем, стали они после этого совещания в дружбе жить-поживать… и добра наживать. 

Развитие сюжета

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. К стройке приступили в 2018 году после прохождения различных экспертиз. Аукцион выиграла компания "Сэлф", которая до этого уже возвела перинатальный центр "Дар" в Барнауле. Строили театр к администрации края передом, а к лесу – задом. Сначала все шло гладко: на объект с проверкой приезжал все тот же Александр Карлин, который упрекнул архитекторов за слишком мрачный цвет стен и попросил все переделать. Архитекторы ему в ответ: мол, объехали весь свет и нигде такого чудесного театра больше нет. 

Тогда же Карлин поинтересовался у директора "Сказки" Надежды Васильевой, как им на новом временном месте, в бывшем кинотеатре "Родина", да попросил всю правду доложить, кто на свете всех… Только вымолвить успела, глава региона попросил подготовить специальную премьеру к открытию нового здания.

"Назовите мне дату", – обратился он к Надежде Васильевой и главе алтайской культуры Елене Безруковой.

Рядом с Карлиным она стоит, да в глаза ему глядит. 

"1 сентября 2019 года", – молвила та.

Губернатор подобрел и пошел домой с довольною душой. Но через несколько недель Карлин ушел в отставку, и достраивать пришлось уже Виктору Томенко. К слову, на стройку приезжали его заместители, курировавшие сферу культуры. Так, по Андрея Щукина веленью артисты "Сказки" даже показали для строителей спектакль "Три поросенка" – прямо среди цемента и кирпичей. Все строители, как великаны молодые, все равны, как на подбор, с ними прораб из компании "Сэлф". Но это не помогло, и стройка была заморожена. А братья-поросята из спектакля так и не стали жить под одной крышей. 

По объяснению краевых властей, морозы лютые зимой 2018 года, да метели свирепые не позволили вести работы на объекте. Действительно, в январе в Барнауле стояли аномальные морозы до минус 40 градусов. Работа не волк – в сосновый барнаульский лес не убежит. А летом было ограничено движение транспорта на улице Пушкина, из-за чего не было возможности подвозить стройматериалы. Кроме того, уже в процессе строительства потребовались дополнительные технические решения. А их, в свою очередь, необходимо было внести в проектно-сметную документацию. Все это способствовало тому, что стройка затянулась. Строят, строят, а построить не могут.

Кульминация

Пришла беда – отворяй ворота. Из-за многочисленных проблем открытие "Сказки" переносили несколько раз: сначала на осень 2019 года, потом на начало 2020-го. Теперь же в Минстрое Алтайского края обещают открыть кукольный театр осенью этого года. Хотя потратили на него уже 310 миллионов из краевой казны. Оказалось, что еще нужно 81 миллион. На мебель красивую, технологическое оборудование. 

"По внутренним работам в театре "Сказка" нужны дополнительные средства. Документы находятся на экспертизе. Поэтому вопрос, связанный с деньгами, учитывая общую обстановку в стране, можно решать по-разному. Деньги будут направляться на последствия эпидемии. Вряд ли могут выделить дополнительные средства на инвестиционные объекты", – сказала во время недавней пресс-конференции о судьбе долгостроя министр культуры Елена Безрукова. 

Развязка

Сколько веревочке не виться, а концу быть. В Минстрое Алтайского края напомнили amic.ru, что сроки действительно несколько раз сдвигались, но повода для беспокойства нет. Чай, оно не в первый раз. Сейчас в связи с изменениями проектно-сметной документации заключен государственный контракт о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Но это, как добавили в Минстрое, никак не повлияет на сроки и "Сказку" все же должны успеть сдать до конца года.

Свежо предание, да верится с трудом. Если все получится, как задумывали архитекторы, то здание нового театра будет невероятно красивым. Фасад выполнен в стиле, характерном для исторической части Барнаула. Установят и новые часы на крыше. Рядом с входом посадят дуб зеленый. Лавочки установят рядом с дубом тем. Общая площадь трехэтажного здания составит около 3500 квадратных метров. Театр рассчитан на 203 места. Вот вам и "Сказка", а мне кринка масла. 

Впрочем, в Барнауле есть иное диво: по площади Октября проезжаете вы мимо. Строят там лет семь, а может восемь, художественный музей Алтайского края. Александр Карлин строил-строил, да не достроил. Виктор Томенко теперь строит-строит, а чиновники обещают сдать музей за миллиард в 2021 году. Но это уже совсем другая сказка.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

16.04.2020 09:31
гость

Страшная сказка про театр кукол "Сказка".

16.04.2020 09:36
гость

Ну как же Великий Губернатор он же бывший а сейчас член СФ РФ от Алтайского края господин Карлин сунет свой нос там беда а ещё ПИАР !

16.04.2020 09:40
- гость -

Ядреный союз это когда администрация строит с СЭЛФом. Тут и художественный музей можно вспомнить по тем же правилам пишется сказка. И все форс мажоры и все дополнительные расходы. Совпадения и только.

16.04.2020 09:42
- гость -

А какая ответственность за срыв сроков?

16.04.2020 09:43
гость

Не дуб зеленый сажать нужно возле театра. Сажать надо другие дубы в места не столь отдаленные.

16.04.2020 09:45
- гость -

Можно говорить много красивых слов, однако ни театр кукол, ни художественный музей, не относятся к объектам первой жизненной необходимоати. И думается, если встанет вопрос куда потратит деньги - на эти объекти или поликлинику или детсад, лично я проголосую за второе. Я бы ещё за всяких "сеятелей" кое-кому по рукам надавал.

16.04.2020 09:51
гость

Папы Карло нет, Буратино возле 126 школы, некому узнать у Карабаса Барабаса страшную тайну, как открыть дверцу театра и запустить часы.

16.04.2020 10:04
барнаулец

Да, сдачу второго объекта культуры запороть, это как надо постараться!? А еще они планируют Краеведческий музей начать реконструировать, тоже на 10 лет затянется?
Мало того, что проект Сказки упростили и превратили в какой-то Ералаш (эта цветастая ерунда на входе), так еще и сдать не могут и еще денег хотят. Рукалицо.

16.04.2020 10:15
гость

Ключевое слово "Сэлф". Они строят театр "Сказка" и художественный музей на площади Октября. Долгострой затянулся.

16.04.2020 10:17
- гость -

Шик. Блеск текст.

16.04.2020 10:26
- гость -


Стильно рассказано))

16.04.2020 10:47
гость

Да и старое здание было сказочным, можно было подремонтировать и денег бюджетных сэкономить, но какому-то сказочному персонажу очень захотелось денежек из казны намыть...

16.04.2020 11:00
гость

16.04.2020 10:17
- гость -
Шик. Блеск текст.
____________________________________

Если бы текст
Превратился в ключ,
Ключ подошел к замку,
Замок отворил двери:
Я бы в чудо поверил!

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