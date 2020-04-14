Академик РАН посоветовал чаще заниматься сексом для укрепления иммунитета

Один из ведущих российских иммунологов – академик РАН Валерий Черешнев – рассказал, что занятия сексом приносят безусловную пользу для укрепления иммунитета, а употребление крепких спиртных напитков, напротив, только вредит. Слова ученого передает "Российская газета".

"Секс – почему нет? Это одна из разновидностей снятия психологического напряжения. В определенном возрасте у человека есть такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза", – заявил Черешнев, отвечая на вопрос о пользе секса, алкоголя и голодания для иммунитета.

Академик подчеркнул, что крепкое спиртное в данном случае наносит большой вред. По его словам, такие напитки только ослабляют иммунитет и способствуют ухудшению состояния здоровья.

"Голод – да, но лечебный", – считает иммунолог. Он добавил, что если у человека язва желудка, то такой метод может только усугубить течение болезни и привести, например, к ее обострению.

Ранее главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь сообщал, что COVID-19 передается половым путем. Однако этот путь заражения не основной, но помнить об этом нужно.