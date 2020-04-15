Россиян предупредили о вреде большого количества лимонов и имбиря

Употребление большого количества лимонов и имбиря может привести к ослаблению иммунитета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на академика РАН, ведущего иммунолога страны Валерия Чернышева.

По его словам, сложившееся мнение о целебных свойствах имбиря и лимона приносит больше вреда, чем пользы. Их чрезмерное употребление приведет к кратковременному повышению иммунитета, но после, из-за расходования ресурсов организма, к его резкому падению. Это повышает риск инфицирования COVID-19.

Как ранее сообщил amic.ru, профессор Дмитрий Никитюк развеял мифы о пользе лимона, имбиря и чеснока против коронавируса. По его словам, для иммунитета они полезны, однако слухи о целительной силе против COVID-19 – выдумка маркетологов.