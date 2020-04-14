В Следственном комитете подтвердили гибель рабочего на Барнаульском шинном заводе

Алтайский следственный комитет подтвердил факт гибели рабочего на Барнаульском шинном заводе. Об этом amic.ru рассказала помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Инцидент произошел во вторник утром, 14 апреля, в сборочном цехе предприятия. По предварительной информации, 21-летний рабочий, который уже был трудоустроен, но находился на испытательном сроке, получил травму шеи, от которой скончался на месте происшествия.

Следователи проводят предварительную проверку по факту гибели. Также предстоит дать оценку действиям должностных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.