Тихий старт. Как проходит первый этап паводка на Алтае и ждать ли большой воды

Паводок в Алтайском крае вопреки настороженным ожиданиям спасателей начался практически незаметно. Реки уже вскрылись, но даже в традиционно проблемных районах пока нет серьезных происшествий. Спасатели и синоптики объясняют, что за спокойное начало половодья нужно сказать спасибо погоде, но предупреждают, что расслабляться еще рано.

Пока без происшествий

Первая волна весеннего половодья пока проходит для края очень спокойно, пояснили amic.ru в МЧС. Хотя готовились спасатели даже к самым худшим сценариям: снегозапасы в бассейнах алтайских рек в этом году побили все рекорды.

А потому группировку местных спасателей усилили подкреплением из Сибирского спасательного центра и Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Кроме того, на Алтай привезли мобильные водоналивные дамбы. И технику, и спасателей заблаговременно отправили в самые проблемные районы: Бийский и Шипуновский.

Но пока серьезной работы у сотрудников МЧС нет, рассказал начальник Управления гражданской обороны и защиты населения министерства Валерий Коровин.

"Сейчас никаких проблемных участков нет: паводок проходит без осложнений. Те силы и средства, которые выдвигались в районы, по необходимости оказывали помощь. Но на данный момент не было ни одного подтопления. Мы ежедневно отслеживаем уровень воды в реках, в настоящий момент все стабильно", – пояснил Коровин.

О дальнейших прогнозах в МЧС пока говорить не берутся и ждут, какие данные им предоставят синоптики в течение следующей недели.

Когда холод в радость

Все реки на территории бассейна верхней Оби уже вскрылись, рассказал amic.ru руководитель регионального Гидрометцентра Александр Люцигер. По его словам, "проскочить" этот трудный период без последствий спасателям помогла погода (в 2018 году из-за промерзания грунта вскрытие рек привело к массовым затоплениям).

"Сложилась очень благоприятная погодная ситуация. Циклы "оттепель – похолодание" поочередно сменяли друг друга. Снег при потеплении таял, при похолодании успевал частично впитаться и испариться. И поэтому резкого обвального процесса не было. Это очень похоже на ситуацию 2017 года: тогда тоже были большие снегозапасы, а затем периоды тепла и похолодания плавно свели процесс на нет", – объяснил Люцигер.

На данный момент уровень воды в алтайских реках далек от критического, добавил глава ЦГМС. Везде есть серьезный запас: от метра и больше.

Радоваться рано

Синоптик подчеркнул, что вскрытие рек – лишь первый этап паводка, но даже он может преподнести сюрпризы.

"В Бийско-Чумышской зоне все еще остаются существенные снегозапасы. Не стоит забывать также про снег, который лежит на высоте 1000-1500 метров в бассейне Катуни. От того, насколько быстро все это будет таять, будет зависеть максимальный уровень воды в реках. Ближе к выходным мы ожидаем серьезное нарастание температуры. Интенсивность снеготаяния в Республике Алтай увеличится и приточность станет больше", – рассказал синоптик.

Помимо температуры дальнейший характер паводка во многом определят осадки. В ЦГМС уверены, что "проскочить" первую волну паводка без серьезных последствий получится, если в ближайшие две недели на Алтае не будет серьезных осадков.

В МЧС также не радуются раньше времени: спасатели остаются в полной готовности на проблемных участках. Под угрозой подтопления находятся 46 муниципальных образований, в которых проживает 42 тысячи человек. В крае на случай чрезвычайных ситуаций развернуты 223 временных пункта размещения общей вместимостью 39 тысяч человек.