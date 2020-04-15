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Коронавирус снизил аварийность на дорогах Алтая

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В ГИБДД региона заявляют, что ДТП в марте и апреле стало значительно меньше

Ограничительные меры, введенные в Алтайском крае в связи с коронавирусом, снизили аварийность на дорогах региона. Как сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД, в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 ДТП стало меньше на 7,8%, погибших – на 44,4%. За апрель тенденция по авариям со смертельным исходом еще лучше. 

Как сообщили amic.ru в ГИБДД, за март 2020 произошло 142 ДТП, 5 человек погибли и 179 – ранены. Для сравнения: в марте 2019 зарегистрировано 154 ДТП, 9 погибших и 186 раненых. В апреле вообще наблюдается улучшение ситуации на дорогах. Так, с 1 по 13 апреля 2020 года в регионе произошло 42 ДТП, где погиб один человек и 53 – пострадали. За аналогичный период прошлого года в авариях погибли 9 человек и 106 были ранены. Таким образом, только по погибшим ограничительные меры позволили сократить количество в девять раз.

Отметим, что согласно официальной статистике смертность от ДТП в Алтайском крае по итогам 2019 года выросла на 6,3%. Всего на дорогах региона за год погибло 252 человека. В 2018-м этот показатель составлял 237 человек. Больше стали получать травмы пешеходы и дети.

Что касается ситуации с коронавирусом, то она обрушила пассажиропоток в Алтайском крае. Отменены международные автобусные рейсы, закрываются межмуниципальные маршруты. В Барнауле пассажиропоток на начало апреля рухнул примерно на 50%. Также были отменены десятки авиарейсов из аэропорта Барнаула в Москву, Санкт-Петербург, Томск и Красноярск. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

15.04.2020 08:15
АБОРИГЕН

Ну все правильно, "труп" ведь не может "болеть".

15.04.2020 08:37
Я

15.04.2020 08:15
АБОРИГЕН
А вам бы голову полечить с такими высказываниями.

15.04.2020 08:48
АБОРИГЕН

15.04.2020 08:37
Я
О, больные с телевизором головного мозга подтянулись. Труп - это российская экономика. Специально ведь кавычки поставил, но нет, идиоты упорны.

15.04.2020 08:52
- гость -

Так себе утка, потеплеет догоним все показатели

15.04.2020 09:01
- гость -

догоним и перегоним

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