Врачи рассказали, когда в России начнется массовая вакцинация от коронавируса

Массовое применение вакцины от COVID-19 в России начнется не раньше 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных вирусологов.

По их словам, прививки населения начнутся лишь тогда, когда эффективность препаратов будет доказана. Для этого вакцина должна давать иммунитет хотя бы половине привитых, а хорошей она считается, когда создает иммунитет по меньшей мере у 80%.

Кроме того, отсрочить массовое использование могут и проверки на токсичность, а также влияние на беременность. Необходимо выяснить и безопасную дозировку вакцины для человека.

Как ранее сообщил amic.ru, в России разработали шесть вариантов вакцины от коронавируса. Сейчас они проходят испытание на животных в вирусологическом центре "Вектор". При этом ученые назвали идеальных кандидатов для проверки.