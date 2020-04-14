В Госдуму вносят законопроект о госрегулировании цен на продукты питания

В связи с экономическим спадом на фоне коронавируса депутаты "Справедливой России" вносят законопроект о государственном регулировании цен на продукты питания, сообщает ИА REGNUM.

"Мы вносим законопроекты, направленные на борьбу со спекулятивным ростом цен на продукты первой необходимости в торговых сетях. Мы вносим поправки, которые дают возможность правительству регулировать такой рост цен и соответственно устанавливать максимальную планку для увеличения цен на продукты питания и такое же право мы даём регионам", — заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Как отмечает агентство, в последние недели в России наблюдается рост стоимости продуктов. Так, оптовые цены только на гречневую крупу за прошлую неделю выросли на 6665 рублей, тем самым достигнув стоимости в 61 040 рублей за тонну.