Барнаульская туристка не может вернуться домой из Иордании

Жительница Барнаула не может вернуться из Иордании из-за жестких карантинных мер, обхъявленных из пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Barnaul22".

7 февраля Кристина вместе со своей подругой отправилась путешествовать в Иорданию. Вернуться домой девушки планировали в 20-х числах марта, однако из-за распространения коронавируса ВОЗ объявила пандемию, а страну закрыли на жесткий карантин.

В стране стали закрывать аэропорты, туристам дали сутки на вылет из страны. Однако стоимость билетов выросла в 2-3 раза, и у девушек попросту не было возможности их купить. Тогда россиянки решили остаться в стране ещё на две недели, однако ситуация только усугубилась.

По словам Кристины, сейчас в стране объявлен режим ЧС. На улицу нельзя выходить после шести вечера, а всех нарушителей сразу ловит полиция — им грозит год тюрьмы.

Сейчас туристки переселились из отеля в съемную квартиру — местные жители помогли найти доступный вариант. Девушки обратились за помощью в посольство России, но там их перенаправили в МИД. В министерстве же им ответили, что помогают только тем, у кого есть обратный билет.

Всего в Иордании сейчас находится 250 граждан России, которые не могут вернуться домой.