Барнаульская туристка не может вернуться домой из Иордании

Жительница Барнаула не может вернуться из Иордании из-за жестких карантинных мер, обхъявленных из пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Barnaul22".
7 февраля Кристина вместе со своей подругой отправилась путешествовать в Иорданию. Вернуться домой девушки планировали в 20-х числах марта, однако из-за распространения коронавируса ВОЗ объявила пандемию, а страну закрыли на жесткий карантин.
В стране стали закрывать аэропорты, туристам дали сутки на вылет из страны. Однако стоимость билетов выросла в 2-3 раза, и у девушек попросту не было возможности их купить. Тогда россиянки решили остаться в стране ещё на две недели, однако ситуация только усугубилась.
По словам Кристины, сейчас в стране объявлен режим ЧС. На улицу нельзя выходить после шести вечера, а всех нарушителей сразу ловит полиция — им грозит год тюрьмы.
Сейчас туристки переселились из отеля в съемную квартиру — местные жители помогли найти доступный вариант. Девушки обратились за помощью в посольство России, но там их перенаправили в МИД. В министерстве же им ответили, что помогают только тем, у кого есть обратный билет.
Всего в Иордании сейчас находится 250 граждан России, которые не могут вернуться домой.
Комментарии
До следующего года подождать и потом купить билеты назад.
Родина всегда вас кинет, при этом как бы забывая про русский мир (тем более, если нет обратного билета!!!)...
пешочком можно
Интересно получается-на путешествие полуторамесячное по Иордании деньги есть,а на билет за 2 цены денег нет?
14.04.2020 18:23
- гость -
На север надо идти.В Сирию,в Хмеймим.
Пусть они бестолковые, но Родина действитель кинула их.
По всем странам сейчас раскиданы бомжи из великой державы, которой они наверное гордились. Чужестранцы видят этих бомжей и недоумевают "как же так? Великая держава плюёт на своих граждан?"