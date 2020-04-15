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Чтобы не пострадать вдвойне. Чиновник объяснил пользу статуса "самозанятый"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Алтайский край перейдет на новый режим в июле
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Теневые предприниматели во время коронавирусного кризиса страдают больше остальных, поскольку они не получат господдержку, заявил начальник управления по предпринимательству Алтайского края Александр Евстигнеев. На пресс-конференции во вторник, 14 апреля, он пояснил, почему им стоит переходить на режим налогообложения для самозанятых, который будет доступен в регионе 1 июля 2020 года.

"Те, кто работал в тени, пострадали (от коронавируса, – прим. авт.) вдвойне, так как они не могут претендовать на меры господдержки. А у самозанятых будет доступ к такой помощи", – сказал он.

Это может быть интересно представителям бьюти-индустрии, таксистам-частникам, домашним кондитерам, фотографам, репетиторам. Чиновник уверен, что многие алтайские предприниматели захотят перейти на новый режим. Для региона он будет доступен с 1 июля 2020 года. Кроме Алтайского края в этом году новая форма налогообложения появилась еще в 19 регионах. В прошлом году пилотно отработали четыре субъекта.

На этот режим могут перейти физлица и индивидуальные предприниматели, у которых нет штата работников и годовой доход не превышает 2,3 млн рублей. Для них установили льготный налог: 4% при работе с физическими лицами и 6% – с юридическими.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.04.2020 09:35
- гость -

Он забыл, что и сейчас ИП НЕ получают помощи,

15.04.2020 09:45
- гость -

Для них установили льготный налог: 4% при работе с физическими лицами и 6% – с юридическими. Вот это и есть поддержка??? Спасибо за помощь !!!!

15.04.2020 09:57
- гость -

думаю чиновник знает куда ему следует пойти, так сказать направление движения ему должно быть известно)))))

15.04.2020 10:00
iOne

Самозанятые на самоизоляции , самоорганизуются и устроят самосуд

15.04.2020 10:05
- гость -

Это может быть полезно небольшим ИП, которые вынуждены платить 40 т.р. в год взносов, независимо от поступлений.
Перейдя на этот режим, они могут закрыть ИП и продолжить работать по договорам с юр лицами официально

15.04.2020 10:25
- гость -

Это может быть полезно небольшим ИП, которые вынуждены платить 40 т.р. в год взносов, независимо от поступлений.
Перейдя на этот режим, они могут закрыть ИП и продолжить работать по договорам с юр лицами официально
_______________
К сожалению торговля под ихнее бла бла не подходит а остальным продавцам услуг это наверное не нужно

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