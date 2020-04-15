Чтобы не пострадать вдвойне. Чиновник объяснил пользу статуса "самозанятый"

Теневые предприниматели во время коронавирусного кризиса страдают больше остальных, поскольку они не получат господдержку, заявил начальник управления по предпринимательству Алтайского края Александр Евстигнеев. На пресс-конференции во вторник, 14 апреля, он пояснил, почему им стоит переходить на режим налогообложения для самозанятых, который будет доступен в регионе 1 июля 2020 года.

"Те, кто работал в тени, пострадали (от коронавируса, – прим. авт.) вдвойне, так как они не могут претендовать на меры господдержки. А у самозанятых будет доступ к такой помощи", – сказал он.

Это может быть интересно представителям бьюти-индустрии, таксистам-частникам, домашним кондитерам, фотографам, репетиторам. Чиновник уверен, что многие алтайские предприниматели захотят перейти на новый режим. Для региона он будет доступен с 1 июля 2020 года. Кроме Алтайского края в этом году новая форма налогообложения появилась еще в 19 регионах. В прошлом году пилотно отработали четыре субъекта.

На этот режим могут перейти физлица и индивидуальные предприниматели, у которых нет штата работников и годовой доход не превышает 2,3 млн рублей. Для них установили льготный налог: 4% при работе с физическими лицами и 6% – с юридическими.