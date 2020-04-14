Яндекс.Карты начнут показывать очереди в магазинах и банках

"Яндекс.Карты" начнут показывать размеры очередей в магазинах и банках. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как пишет издание, рядом с названием организации будет показана оценка очередей в магазине — нет очередей, небольшая и большая. На начальном этапе функция будет работать только в веб-версии карт, а после заработает и в мобильном приложении, и в навигаторе компании.

Показываться очереди будут в супермаркетах партнерах сервиса: почти в 170 магазинах "Азбуки вкуса" и 55 "Перекрестках" в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, вскоре к ним присоединится Альфа-Банк с более чем 400 отделениями по всей России.

Отмечается, что данные "Яндекс" получает от самих супермаркетов, которые регистрируют трафик с помощью датчиков и систем контроля, передавая информацию о длине очереди сервису.