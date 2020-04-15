Дешево, еще дешевле, снято. Барнаульцы "мигрируют" по арендным квартирам и ищут выгоду

Барнаульцы переезжают из дорогих арендных квартир в более дешевые "однушки", студии и частные дома, собственники недвижимости подсчитывают убытки, а риелторы опасаются, что через несколько недель ситуация еще больше усугубится. Об этом amic.ru рассказали специалисты по аренде. Они отмечают: количество невостребованного жилья на рынке за последний месяц резко выросло и продолжает увеличиваться, а стоимость съемных квартир уже снизилась на 15-20%.

Выгодное предложение

Последние несколько недель на рынке аренды наблюдается серьезный спад, отмечает риелтор Евгения. По ее словам, в первые дни апреля не было ни одного звонка от желающих снять недвижимость. Сейчас заявки поступают, но преимущественно от бывших клиентов, которые уже живут на съемных квартирах. Они просят найти им варианты подешевле.

"Люди, которые снимали комфортные однокомнатные квартиры с хорошим ремонтом за 15 тысяч рублей, сейчас звонят и спрашивают варианты за 10 тысяч. Те, кто жил в скромных "однушках", переезжают в дешевые студии или частный сектор. Вот такая динамика. На дорогие квартиры спроса нет. Некоторые все же пытаются сдать подороже, но я объясняю, что рынок стоит, поэтому они сбрасывают цену", – говорит Евгения.

Дешевые квартиры, стоимость которых на две-три тысячи ниже среднерыночной, буквально обрушили рынок, отмечают специалисты. О переезде задумываются даже те, кто не планировал искать новое жилье.

"Зачем арендаторы будут снимать квартиру за 18 тысяч, если в соседнем подъезде такой же по площади лот с хорошим ремонтом сдают за 12 тысяч? Если "выбить" скидку у собственника не получается, люди съезжают", – объясняет специалист по аренде Александра.

Последние несколько дней риелторам поступают запросы и от иностранных студентов. В вузах краевой столицы их несколько тысяч, и многие из них до введения режима самоизоляции жили в общежитиях, а сейчас ищут дешевые квартиры для переезда. Правда, пока таких обращений совсем немного.

"За последние несколько дней было несколько звонков от индусов и арабов. Видимо, они съезжают из общежитий. Привлекает их в основном цена. Сейчас в центре Барнаула можно снять "однушку" за 7-8 тысяч, а "двушку" – за 10 тысяч, и количество таких предложений только растет. Возможно, низкая цена "подстегнула" их переехать в арендный фонд", – говорит риелтор Евгения.

Без дохода, но с ипотекой

Количество предложений на рынке аренды Барнаула выросло из-за того, что многие арендаторы расторгают договоры и съезжают, отмечают специалисты. Это и сотрудники компаний на удаленке, и безработные барнаульцы.

Им либо нечем платить за жилье, либо незачем: на время режима самоизоляции они переезжают к родителям, родственникам, возвращаются домой, в районы. И если в ближайшие недели ситуация в стране и крае не изменится, то количество освободившихся вариантов на рынке только вырастет, уверен руководитель агентства недвижимости "Живи тут" Максим Шерстобитов.

"Сейчас в городе закрыты кафе, рестораны, бары, кальянные и другие заведения общепита. А там работала в основном молодежь. Они зарабатывали 30-50 тысяч и снимали квартиры. Им просто нечем платить за аренду. Кто-то еще живет месяц и надеется, что все наладится. Поэтому глубину проблемы мы увидим только через несколько недель, когда у многих закончится продленная до конца апреля аренда и они съедут. Пока число объявлений на рынке выросло где-то на 50 лотов, но это ни о чем. Если ситуация в экономике не изменится, будет хуже", – говорит Максим.

По его словам, сейчас убытки несут как компании, завязанные на аренде жилья, так и собственники объектов. Одни лишаются стабильного дохода, другие – возможности платить по ипотеке.

"Мы сдаем жилье посуточно, и у нас проживало много командированных из других городов. Все они уехали, было много возвратов. Так как большинство квартир, с которыми мы работаем, находится в субаренде, то и нам нечем платить собственникам. Компании, у которых немного объектов, вообще расторгают с владельцами договоры. Соответственно, эти объекты переходят с рынка краткосрочной аренды в долгосрочную", – говорит эксперт.

Многие барнаульцы покупали квартиры в ипотеку, рассчитывая только на доход от аренды. И если у одних ежемесячный платеж по кредиту составляет 10-15 тысяч, то у других – 30-60 тысяч, отмечает Александра.

"В ипотеку берут не только недорогое жилье, за 1,5-2,5 млн рублей, но и элитные квартиры за 4-5 млн рублей. Их тоже сдают в аренду, получая ежемесячно несколько десятков тысяч рублей. Но сначала в такие объекты вкладывают большие деньги, чтобы хорошо "упаковать". Чаще всего подобные варианты предлагают посуточно либо на кратковременный срок. А они требуют большого ухода: ежедневное мытье, стирка, уборка. Для этого нужен либо персонал, либо все свободное время владельца. Сейчас такие квартиры – одни убытки", – отмечает Александра.

Для некоторых жителей города арендный бизнес был единственным источником дохода. Потеряв разом всех квартирантов, они рискуют остаться без заработка, но с огромными долгами.

"Есть собственники, у которых не две и не три квартиры, купленные в кредит и сдаваемые в аренду. Что делать им, если арендаторы съедут со всех объектов? Чем платить за жилье? Ситуация крайне сложная, пока неизвестно, как она будет развиваться дальше", – резюмировал Максим Шерстобитов.