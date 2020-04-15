Гречка, овощи и сахар. Что еще подорожало в Алтайском крае в марте

Пока российские власти обсуждают варианты госрегулирования цен на продукты, а поставщики заявляют, что подорожание неизбежно, ситуация в Алтайском крае остается довольно стабильной. Хотя цены на некоторые товары неприятно удивляют. Как изменилась средняя стоимость продуктов в марте, порталу amic.ru рассказали в Алтайкрайстате.
Так, значительно подорожал сахар (+26% по отношению к февральской цене), гречка (+13%), картофель (+12%), лук (+13%), помидоры (+14%). Цена на гречку, кстати, продолжает расти. По данным мониторинга компании "ПроЗерно", оптовые цены на эту крупу, а также на пшено на минувшей неделе снова подскочили. Это при том, что в марте гречка прибавила более чем на 25%. Любопытно, что в этот список Крайстата не вошли лидеры по удорожанию: лимоны, которые резко стали стоить 300-400 рублей вместо 100-150 рублей, и имбирь, подорожавший чуть ли не в 10 раз.
Выросла стоимость, но не так ощутимо, шоколада (+4%), капусты (+7%), моркови (+8%), игристого вина (+4%), говядины, свинины, баранины (+1-2%), сметаны (+3,8%).
Часть товаров, наоборот, подешевела. Правда, всего на 1-2%. Это сосиски и колбаса, охлажденная и замороженная рыба, молоко.
На остальные продукты цены не изменились.
Ранее эксперты рассказывали amic.ru, что из-за роста цен на муку скоро подорожает хлеб. Но пока его средняя стоимость остается на уровне декабря прошлого года, то есть почти не выросла.
Комментарии
Спасибо что хоть макарошки не подорожали...
Ничего, мы и это проглотим и переживем.
Нам бы Сирии помочь, Италии да Америке.
Но инфляция будет 4%