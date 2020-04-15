Гречка, овощи и сахар. Что еще подорожало в Алтайском крае в марте

Пока российские власти обсуждают варианты госрегулирования цен на продукты, а поставщики заявляют, что подорожание неизбежно, ситуация в Алтайском крае остается довольно стабильной. Хотя цены на некоторые товары неприятно удивляют. Как изменилась средняя стоимость продуктов в марте, порталу amic.ru рассказали в Алтайкрайстате.

Так, значительно подорожал сахар (+26% по отношению к февральской цене), гречка (+13%), картофель (+12%), лук (+13%), помидоры (+14%). Цена на гречку, кстати, продолжает расти. По данным мониторинга компании "ПроЗерно", оптовые цены на эту крупу, а также на пшено на минувшей неделе снова подскочили. Это при том, что в марте гречка прибавила более чем на 25%. Любопытно, что в этот список Крайстата не вошли лидеры по удорожанию: лимоны, которые резко стали стоить 300-400 рублей вместо 100-150 рублей, и имбирь, подорожавший чуть ли не в 10 раз.

Выросла стоимость, но не так ощутимо, шоколада (+4%), капусты (+7%), моркови (+8%), игристого вина (+4%), говядины, свинины, баранины (+1-2%), сметаны (+3,8%).

Часть товаров, наоборот, подешевела. Правда, всего на 1-2%. Это сосиски и колбаса, охлажденная и замороженная рыба, молоко.

На остальные продукты цены не изменились.

Ранее эксперты рассказывали amic.ru, что из-за роста цен на муку скоро подорожает хлеб. Но пока его средняя стоимость остается на уровне декабря прошлого года, то есть почти не выросла.