"Уповаем на волю Божью". Как Барнаул будет встречать Пасху

Ежегодно сотни верующих барнаульцев приходят на Пасху в храмы: освятить куличи, помолиться и с открытым сердцем встретить Воскресение Христа. Но в этом году самый главный православный праздник пройдет чуть иначе: из-за пандемии коронавируса многие храмы (даже главная святыня – храм Гроба Господня в Иерусалиме) закрыты. Правда, церквей на Алтае это не коснется, (но накануне в сети появилась неподтвержденная пока информация, что закрыть их все-таки могут — прим ред), рассказал amic.ru настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов. Он объяснил, почему храмы на Алтае никто не закрывает, как теперь будут праздновать Пасху и грешно ли остаться дома в воскресенье, вместо того чтобы пойти молиться и освящать куличи.

Выгонять никто не будет

– Отец Роман, в православном мире ситуация разная и храмы работают не везде. Смогут ли барнаульцы попасть в церковь на Пасху?

– Храмы в Алтайском крае все еще продолжают работать, никто их не закрывал и пока не планирует (эту информацию amic.ru подтвердили в Алтайской митрополии). Да, есть призыв патриарха оставаться дома и пока не ходить в церковь, но закрываться или выгонять прихожан мы не собираемся. Президент поручил регионам самим определять ограничительные меры. Если в Москве это, может быть, необходимо, то у нас открытые богослужения можно проводить без такого большого риска.

– Насколько это разумно в условиях эпидемии – допускать массовое скопление народа?

– Массового скопления никто и не допускает. Еще на прошлой неделе Роспотребнадзор дал нам рекомендации, как следует проводить богослужения, чтобы не допустить распространения инфекции. Им мы и следуем. Недавно мы отметили Вербное воскресенье по этим правилам: использовали одноразовые стаканчики и в особом порядке проводили причастие. После службы все вышли на улицу для освящения верб. А главное, прихожане находились на безопасном друг от друга расстоянии – не меньше полутора метров. Примерно так же проведем и Пасху.

– Кстати, как много людей пришло на Вербное воскресенье? А главное, были ли они в масках?

– Мы освятили храм год назад и служили на Вербное воскресенье первый раз, поэтому сравнить с прошлыми годами не могу. Но люди были, и немало. Сказать, что был полный храм, я не могу. Те, кто хотел, пришли и помолились. Кто-то был в маске, кто-то – без.

С куличами – на улицу

– Значит, прийти и освятить куличи все-таки получится?

– Да, мы будем проводить освящение на улице – при храмах для этого специально поставят столы. Советую православным прислушаться к словам патриарха. Нужно более внимательно услышать его проповедь и применить к себе. Естественно, людям старше 65 лет или имеющим хронические заболевания в первую очередь нужно оставаться дома. Во всем должна быть разумность. Каждый сам для себя решает, уместно идти в храм или нет. Не в нашем праве отказывать людям в этом. Мы уповаем на волю Божью.

– А другие литургии Страстной недели сейчас служат?

– И другие тоже служат, как обычно. У меня небольшой храм, поэтому там богослужение будет только в ночь с субботы на воскресенье. Но в том же Никольском храме, где я штатный клирик, службы в Страстную неделю совершаются каждый день. В понедельник, вторник и среду – это литургия Преждеосвященных даров. В четверг будет совершаться литургия Василия Великого в честь Тайной вечери. По сути, это день рождения Таинства Причастия.

В пятницу совершается вынос Плащаницы, а вечером – Чин погребения. В эти дни храмы точно так же открыты для прихожан. В субботу будет особая предпасхальная служба, литургия св. Василия Великого начинается вечерней. Читаются 15 паримий (чтения из ветхозаветных книг) с пением припевов. Мы будем служить в белом облачении. Ее смысл в том, что Господь спускается в ад. Ну а в ночь с субботы на воскресенье будет крестный ход с особыми песнословиями, а потом уже литургия и Пасха.

Успокоительное для народа

– Доедет ли в этом году Благодатный огонь на Алтай?

– Сейчас сказать трудно. В прошлые годы его привозили, да. Сейчас ситуация трудная, и эти вопросы решаются. В Россию, как я понимаю, его точно доставят. А вот привезут ли его к нам, пока точно неизвестно (то же самое amic.ru ответили в пресс-службе Алтайской митрополии).

– Те, кто все-таки решит остаться дома, смогут посмотреть богослужение онлайн?

– Да, конечно. Знаю, что литургию в Димитриевском храме будут транслировать. Поэтому можно и принять участие в богослужении, и остаться дома, не подвергая себя риску.

– И все же: грешно ли на Пасху не приходить в храм на службу и не освящать куличи?

– Конечно, греха в этом нет. Во-первых, на то, чтобы остаться дома, всех верующих благословил патриарх. А во-вторых, Господь спросит с каждого не за то, что он не мог, а за то, что он не хотел.

– О чем должен помнить человек, который все же решит прийти на Пасху в церковь?

– О своей ответственности за здоровье окружающих. Если у вас какое-то недомогание, то зачем подвергать риску остальных. Тогда от похода в храм никакой духовной пользы не будет. Государство, медики, и Церковь в том числе, делают все, чтобы минимизировать число заболевших и чтобы поскорее это все прошло. Но все же закрывать храмы, мне кажется, не совсем верно. Мы действуем успокаивающим образом на людей, чтобы они не паниковали и сплотились против этой заразы. Как сказал в своем обращении патриарх Кирилл, это трудное время и серьезное испытание, которое мы должны достойно пройти.