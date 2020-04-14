Власти Кузбасса ввели запрет на поездки за пределы региона из-за коронавируса

Власти Кемеровской области ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом и внесли поправки в распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории региона из-за ситуации с COVID-19. Текст соответствующего документа опубликован на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области — Кузбасса".

Согласно изменениям, с 14 апреля жителям региона запретили выезжать за пределы Кузбасса. Ограничение не действует в случаях, когда идет речь об обращении за экстренной медицинской помощью. Также запрет не распространяется на тех, кто оказывает транспортные услуги и услуги доставки.

По данным на вечер 14 апреля в Кемеровской области подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом. Из них три человека вылечились, ещё 13 находятся в медучреждениях Кемерова и Новокузнецка.