СМИ рассказали о первых случаях заражения коронавирусом в российской армии

В российских вооруженных силах по состоянию на 30 марта подтверждено как минимум три случая инфицирования COVID-19, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По данным издания, одним из зараженных оказался прапорщик 1994 года рождения, который лечится на дому. С ним контактировали порядка десяти человек. Коронавирус подтвердился у мичмана Северного флота, с ним контактировал 51 человек. Также положительный тест на COVID-19 оказался у полковника, сейчас он находится в больнице в Коммунарке.

Установлено, что не менее 133 военнослужащих изолированы и находятся под наблюдением врачей, поскольку контактировали с другими носителями коронавируса. Признаков заболеваний у них в настоящий момент нет.