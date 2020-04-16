Своих не бросаем. Алтайскому экспорту помогут пробиться через закрытые границы

Алтайский фонд МСП продолжает работать и помогать бизнесменам, подстраиваясь под изменения, которые произошли в России из-за пандемии коронавируса. Тем временем разные меры предосторожности действуют во многих странах мира, что приводит к перебоям во внешней торговле, срыву поставок, потере партнеров и убыткам. Но в Центре поддержки экспорта Алтайского фонда МСП готовы и к таким сложностям. Эксперты продолжают помогать алтайским предприятиям в торговле на рынках других стран. Но теперь работу выстраивают так, чтобы находить и учитывать все возможные проблемы, которые появились в мире во время эпидемического кризиса.

Центр поддержки экспорта действует последние семь лет, а его главная задача – минимизировать затраты ресурсов предприятий, которые впервые собираются выйти на рынки других стран. Например, на начальных этапах бизнесменов обучают нюансам внешнеэкономической деятельности. Как рассказала глава Центра поддержки экспорта Римма Москвитина, до введения режима самоизоляции на площадке Алтайского фонда МСП проходили "живые" семинары, теперь занятия проводят онлайн.

"Сейчас мы предлагает проводить эти семинары по видеосвязи. Все что вам нужно будет сделать – это зарегистрироваться, подать электронную заявку и подключиться к вебинару. Кроме уроков по коммерции запланированы занятия по маркетингу, деловой коммуникации и правовому обеспечению, а также логистике и налогам", – объясняет Москвитина.

В Центре поддержки экспорта занимаются всеми основными направлениями в подготовке бизнесменов к выходу на зарубежные рынки. В список услуг входят анализ зарубежных рынков, перевод документов, а также помощь в сертификации и получении необходимых разрешений. А основополагающее направлений – это поиск партнеров. Эту работу теперь также перевели в дистанционный режим. По словам Москвитиной, тем, кто хочет найти коллег для сотрудничества за рубежом нужно составить электронную заявку с описанием потенциального покупателя и желаемой страной реализации товара. После этого за дело берутся специалисты центра.

"Мы передаем заявку нашим возможным партнерам, а после предлагаем бизнесменам провести переговоры с зарубежными коллегами. Для этого не придется выезжать в другую страну на выставку или бизнес-миссию, достаточно настроить видеоконференцию. Если с этим есть сложности, обращайтесь к нам, мы поможем провести эти переговоры", – уточняет Москвитина.

В минувшем году в Центре поддержки экспорта начали готовить аккаунты для торговли на международных электронных площадках. Специалисты центра готовы помочь освоить интернет-магазины eBay и Amazom. К примеру, 13 алтайских компаний вышли на ресурс Alibaba, отметила Москвитина. Некоторые из них уже заключили экспортные соглашения. При этом сотрудники центра рассмотрят и проработают любые другие площадки, которые предложат сами предприниматели.

Отметим, поддержка экспорта – это только одна из многих услуг, которые предоставляют в Алтайском фонде МСП. Тем более что сейчас некоторые предложения вовсе сделали бесплатными из-за пандемии коронавируса. Например, предпринимателям безвозмездно помогут сертифицировать свою продукцию. Также в списке бесплатных – содействие в разработке сайтов и регистрации товарного знака. Подробный список услуг фонда МСП можно найти на сайте мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

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