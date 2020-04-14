Стало известно, как в Алтайском крае учатся школьники, не имеющие доступа к интернету

14 апреля у школьников Алтайского края завершился второй день дистанционного обучения после продолжительных каникул. Стало известно, как получение знаний такого формата осуществляется в населенных пунктах без интернета. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Так, в Каракульской средней школе Кулундинского района классный руководитель и учитель русского языка и литературы Бакытжамал Досумбекова лично разносит задания всем своим ученикам.

В селе всего две улицы, а численность населения едва превышает 200 человек. Из-за проблем с интернетом в базовой школе в Кулунде решили доставлять задания учащимся таким образом. Однако несмотря на трудности с доступом к Сети, педагоги активно помогают с уроками по телефону.

"Если вопросы будут, мы родителей предупредили, чтобы они звонили, дети звонили классным, чтобы было хорошее общение, чтобы связь была плотной", – рассказала Бакытжамал Досумбекова.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае около 30 тысяч учеников не имеют доступа к интернету, телефону или компьютеру. Чтобы не отставать от школьной программы в период самоизоляции, они получают задания непосредственно от учителя в распечатанном виде.