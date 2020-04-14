В Новосибирской области умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с диагностированным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по региону.

Пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Он заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, а 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ.

Добавим, что, по данным оперштаба на 20:00 14 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 46 случаев заражения COVID-19. Из них 12 пациентов здоровы и выписаны из больницы.