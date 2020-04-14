Фанаты раскритиковали полуголую Бузову за купание в ванне с лапшой

Фото: соцсети
Певица и экс-звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова поделилась в Instagram фотографией, где она купается в откровенном леопардовом купальнике в ванне с лапшой. Поклонники не оценили творчества российской знаменитости и пристыдили ее за несерьезность и неуважение к людям, нуждающимся в помощи в период пандемии.
"Это перебор, многие сейчас нуждаются в помощи", "Жалко макароны, столько людей можно было накормить!", "Грудь появляется с возрастом, а мозг нет. Купаться в еде, когда многим нечего есть", "Только вдуматься, какой это низкий поступок!" – высказались в комментариях к посту разгневанные фолловеры.
Добавим, что Бузова не пояснила, с какой целью она опубликовала данный снимок и что именно хотела донести до своих подписчиков.
Комментарии
Человек может себе это позволить.
Завидуйте молча, нищеброды.
Не завидую тебе, раз ты не можешь себе купить 12 пачек роллтона.