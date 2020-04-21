Новые заборы и водостоки. Барнаульцам помогут обновить дома к дачному сезону

Магазин строительных материалов "Первая линия" один из немногих в Барнауле, кто во время "коронавирусных каникул" продолжает работу в штатном режиме. Это удобно для покупателей, особенно в тот момент, когда власти предложили жителям края проводить самоизоляцию не только дома, но и на даче, и в загородных домах. А после зимовки там нужно наводить порядок.

В "Первой линии" есть все для ремонта. Среди стройматериалов – элементы кровли и фасада, заборы, водостоки. Также магазин предлагает товары из древесины, утеплители, крепёж и элементы для внутренней отделки. Вместе с тем домовладельцы смогут сразу купить инструменты, как профессиональные, так и стандартные – для бытового использования. На протяжении апреля их продают со скидкой до 20%.

В "Первой линии" предлагают монтажные и демонтажные услуги. Рабочие выполнят любые задания внутри домов или снаружи. Они помогут утеплить фасад, установить водосток, забор или кровлю.

В преддверии дачного сезона в магазин завезли все виды заборов. "Первая линия" сотрудничает с самыми известными заводами и предлагает модульные, панельные и другие решения на любой вкус и кошелек. На выбор барнаульцам приготовили не только простые варианты: сетку-рабицу, металлический штакетник, забор из профлиста, но также есть и эксклюзивные ограждения, которые подчеркнут уникальность дома.

Отметим, "Первая линия" всегда предлагает скидки на разные товары и часто проводит акции. А менеджеры быстро и беспроблемно помогут рассчитать нужный объём материалов, а также оптимально подберут бренды и оформят доставку.

Адрес: Барнаул, улица Партизанская, 205

Телефон: (3852) 506-946

Сайт магазина "Первая линия"

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