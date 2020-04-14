Дождь помог спасателям взять под контроль пожар у Чернобыльской АЭС

Дождь в районе Чернобыльской АЭС помог спасателям и работникам лесной охраны в тушении пожара, сообщает Страна.ua со ссылкой на государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, по состоянию на 14 апреля в Чернобыльской зоне наблюдается прогресс в тушении возгораний. Отмечается, что открытого огня нет — наблюдается лишь незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.

Спасатели уже создали около 110 километров минерализованных полос, а в общей сложности к тушению огня привлечены более 400 человек и 100 единиц техники.

В ГСЧС подчеркнули, что огонь не угрожает атомной электростанции и ядерным захоронениям, а радиационный фон в Киеве и области не превышает норму. Также стало известно, что власти Украины на 11-й день пожара выделили отдельный бюджет для решения проблемы.

С лесными пожарами на территории зоны отчуждения в Чернобыле спасатели борются с начала апреля. За это время пламя добралось до Припяти и опаснейших объектов зоны, полностью выжегло заброшенные рядом с АЭС села и уничтожило Рыжий лес. Уровень радиации при этом превысил норму в 16,5 раза.

Добавим, что сильнейший пожар случился по вине 27-летнего жителя одного из сел Киевской области, который поджег траву и мусор ради забавы.