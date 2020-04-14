Виктор Томенко провел селектор по коронавирусу

Реализацию мер, направленных на недопущение распространения в Алтайском крае новой коронавирусной инфекции, обсудили сегодня в администрации региона. В видеоселекторном совещании, которое провел губернатор Виктор Томенко, приняли участие главы всех 69 муниципальных образований региона, председатель АКЗС Александр Романенко, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, а также члены оперштаба, в том числе руководители территориальных подразделений федеральных структур.

Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что с 13 апреля в школах и учреждениях допобразования города ведется дистанционное обучение. В детсадах работают дежурные группы. В связи со снижением пассажиропотока выпуск общественного транспорта уменьшился на 50%. Франк рассказал о том, что дважды проведена санитарная обработка всех 626 остановочных павильонов, а также подземных пешеходных переходов, общественных территорий Барнаула.

Глава Бийска Александр Студеникин сообщил, что на обязательной самоизоляции в городе находятся 12 человек. По его словам, в наукограде некоторые магазины, которые никогда не торговали товарами первой необходимости и не имеют разрешения на такую деятельность, добавляют продукцию в свой ассортимент и пытаются работать, несмотря на запреты. К таким бизнесменам будут применяться необходимые меры.

В ответ на это Томенко напомнил, что компании, которые в нынешней ситуации руководствуются решениями, принятыми на федеральном и региональном уровнях, в будущем смогут рассчитывать на поддержку властей.