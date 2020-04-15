Тина Канделаки унизила Ксению Собчак за обвинения в фотошопе

Фото: Instagram

Журналистка Тина Канделаки ответила обвинившей ее в увлечении фотошопом телеведущей Ксении Собчак оригиналом снимка, где она позирует с открытым животом в своем телеграм-канале.

У себя в блоге 44-летняя Канделаки заявила, что Собчак получила шоу на Первом канале "за унизительную роль спойлера на президентских выборах", дополнив свои слова кадром с ее ягодицами.

"Как же все-таки приятно, когда единственная теледива на нашем небосклоне спускается на грешную землю моего "Инстаграма", – написала знаменитость в своем посте.

Ранее фолловеры Канделаки уличили ее в фотошопе, когда она уменьшила живот и увеличила грудь на опубликованном в Instagram фото на тему похудения. Не обошла скандальный снимок и Ксения Собчак, которая раскритиковала ненатуральную фигуру телеведущей в своем телеграм-канале, поинтересовавшись у нее, что "вот такой лютый фотошоп, чтобы дом покосился и деревья – это только настоящие спортсмены делают, да?".