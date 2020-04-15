Госдума решила перенести дату окончания Второй Мировой Войны

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября, пишут "Известия".
В документе подчеркивается, что президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией". Эту дату указывали и на обратной стороне медали, которой награждали участников боев с Японией.
В пояснительной записке сказано, что инициатива направлена на укрепление исторических основ, патриотических традиций и сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне.
На рассмотрение документ внесла группа депутатов во главе с председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым.
Комментарии
Теперь заживем!
Ну правильно чего им о настоящем то думать, они историю могут повернуть вспять!
Следующее решение гос думы вероятно то что Иисус был не из Назарета, а из Москвы!
Надо учредить государственный праздник - День победы над половцами и печенегами.
Это то, на что стоит тратить трудоресурсы?
и эти создания получают по 400тыс. рублей в месяц из наших налогов