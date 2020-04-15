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Несколько десятков российских туристов из Таиланда и Индонезии прибудут на Алтай

, ИА "Амител"
На границе с Казахстаном их будет встречать представитель МИД в Барнауле
Фото: needpix.com

Фото: needpix.com

Несколько десятков отечественных туристов, которые находились в Таиланде и Индонезии, приедут в Алтайский край в среду, 15 апреля. Как уже сообщал amic.ru, власти Казахстана организовали чартер для своих граждан, чтобы вывезти их из Бангкока и с острова Бали. По договоренности с российской стороной на борт взяли и граждан РФ, которые живут в соседних с Казахстаном регионах: в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской области.

Известно, что в таиландской столице возможностью воспользовались 20 россиян, которые заплатили по 400 долларов за билет. Однако большая часть соотечественников присоединилась на Бали.

"В аэропорту Усть-Каменогорска их встретят представители российского генконсульства, затем россиян посадят в автобусы и повезут на границу с РФ, где их будет ждать представитель МИД в Барнауле", – рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

Куда отправятся туристы дальше, и как они будут соблюдать карантинные меры – не уточняется.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом выявили еще 13 января. Сейчас общее число инфицированных в королевстве превысило 2,5 тыс., вылечились более 1,4 тыс. человек, умер 41, в том числе один россиянин.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.04.2020 06:47
- гость -

Всех на карантин в пионерский лагерь подальше от Барнаула.

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