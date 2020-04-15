Глава Змеиногорска лично взялся за решение проблемы с мусорным полигоном

Глава Змеиногорска лично взялся за уборку мусора на полигоне, на который жаловались местные жители. О ходе работ он рассказал изданию "Змеиногорский вестник".

Эдуард Савинов заявил, что от дороги в сторону свалки и за оградой полигона уже навели порядок, но сделать предстоит еще много. Спецтехника продолжит работать и будет вывозить мусор со всего полигона.

Ранее amic.ru писал о том, что жители Змеиногорска пожаловались на полигон ТБО, который мешает им жить. Проехать к центру свалки невозможно, поэтому мусор сваливают по окраинам, и он разлетается по дороге. Кроме того, ассенизаторы сливают жидкости, не доезжая до полей фильтрации, и неприятный запах доходит до ближайших домов.