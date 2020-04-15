"Газпром" будет бесплатно заправлять волонтеров, которые помогают в борьбе с COVID-19

"Газпромнефть" бесплатно обеспечит топливом волонтеров всероссийской акции #МыВместе, которые помогают пенсионерам. Мероприятие проходит в рамках комплексной программы по противодействию COVID-19, пишет ТАСС.
"В условиях пандемии COVID-19 российские автоволонтеры покупают и доставляют продукты первой необходимости и жизненно важные медикаменты людям, находящимся в зоне риска, даже в самые удаленные и труднодоступные районы", – говорится в сообщении компании.
Ранее McDonalds и Burger King рассказали о том, что будут бесплатно выдавать горячие обеды медицинским работникам, которые помогают в борьбе с коронавирусом. К этой акции присоединился и "Ашан". Здесь врачам скорой помощи будут предоставлять бесплатные кофе-брейки.
Комментарии
Бесплатным бывает только сыр в мышеловке , а за подобную "благодать" - или дополнительная помощь из госбюджета Газпрому или чёс с граждан - жёсткий и беспощадный в своей непорядочности.
От миллера, к Дню Победы, чуток народного достояния...
Калибр, не надоело лить свое дерьмо на каждую новость?
Как кочерга старая.