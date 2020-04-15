С ветерком. О погоде в Алтайском крае 15 апреля

Относительно теплый, но дождливый день с сильным порывистым ветром ожидает Алтайский край в среду, 15 апреля, информирует региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в крае составит от +11°С до +16°С. В большинстве районов – дожди, а в утренние часы местами – туман. Ветер юго-западный, его скорость составит от 4 до 9 м/с, порывы которого могут достигать 18 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от +12°С до +14°С. Во второй половине дня – дождь. Метеорологи отмечают, что усиление ветра не превысит 14 м/с.