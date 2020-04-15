Комментатор из Алтайского края жестко ответил матери Тимати в Instagram

Мать рэпера Тимати заявила, что не одобряет жалобы россиян на самоизоляцию. Симона Юнусова призвала подписчиков "перестать страдать". Об этом женщина написала на своей странице в Instagram.

Юнусова привела в пример художницу Фриду Кало, которая в 18 лет получила различные травмы в аварии и целый год находилась без движения.

"Год. Без движений. Представляете?? А мы вынуждены просидеть несколько месяцев в своих теплых домах, с родными/любимыми, с детьми/с родителями. С кучей вкусной еды, с книгами, с миллионами фильмов, с интернетом. Кайф-то какой!!!" – написала Юнусова.

Однако пост попал под шквал критики. Некоторые не поняли, причем здесь художница и зачем ориентироваться на чужие трагедии. Другие заявили, что условия самоизоляции у всех разные.

"Вы людям в Алтайском крае вышлите хотя бы по кусочку вкусной еды вашей. Мы тут последний х.. без соли доедаем", – нецензурно выразил свое отношение один из комментаторов.

Юнусова ответила автору. Она подчеркнула, что фраза про еду не ее – она просто сделала репост.

Как уже сообщал amic.ru, ранее подписчики певицы и экс-звезды телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой раскритиковали ее за фотографию, где она в откровенном леопардовом купальнике купается в ванне с лапшой. Поклонники пристыдили Бузову за несерьезность и неуважение к людям, нуждающимся в помощи в период пандемии.