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Комментатор из Алтайского края жестко ответил матери Тимати в Instagram

, ИА "Амител"
Не обошлось без мата
Симона Юнусова / Фото: Wday.ru

Симона Юнусова / Фото: Wday.ru

Мать рэпера Тимати заявила, что не одобряет жалобы россиян на самоизоляцию. Симона Юнусова призвала подписчиков "перестать страдать". Об этом женщина написала на своей странице в Instagram.

Юнусова привела в пример художницу Фриду Кало, которая в 18 лет получила различные травмы в аварии и целый год находилась без движения.

"Год. Без движений. Представляете??  А мы вынуждены просидеть несколько месяцев в своих теплых домах, с родными/любимыми, с детьми/с родителями. С кучей вкусной еды, с книгами, с миллионами фильмов, с интернетом. Кайф-то какой!!!" – написала Юнусова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда я читаю о "муках" детей на карантине из-за невозможности выходить на улицу, из-за потери мотивации в учёбе, хочется сказать: "Уважаемые взрослые! Дети транслируют Ваши мысли! Если вы перестанете "страдать", то и дети будут воспринимать создавшуюся ситуацию спокойно. А теперь просто почитайте этот пост... #Repost @tina_it with @make_repost ・・・ Фрида Кало в 18 лет попала в чудовищную аварию. Она получила массу увечий — тройной перелом позвоночника, тройной перелом таза, одиннадцать переломов костей правой ноги, раздробленная стопа, переломы ключиц, рёбер. Помимо всего, Фрида оказалась буквально нанизанной на железные перила, которые пропороли ей живот и матку. Была вынуждена год пролежать в кровати полностью обездвижена в ортопедическом корсете. Год. Без движений. Представляете?? А мы вынуждены просидеть несколько месяцев в своих тёплых домах, с родными/любимыми, с детьми/с родителями. С кучей вкусной еды, с книгами, с миллионами фильмов, с интернетом. Кайф то какой!!! Просто подумалось ... 🤷‍♀️

Публикация от Simona Chernomorskaya (@simona280)

Однако пост попал под шквал критики. Некоторые не поняли, причем здесь художница и зачем ориентироваться на чужие трагедии. Другие заявили, что условия самоизоляции у всех разные.

"Вы людям в Алтайском крае вышлите хотя бы по кусочку вкусной еды вашей. Мы тут последний х.. без соли доедаем", – нецензурно выразил свое отношение один из комментаторов.

Юнусова ответила автору. Она подчеркнула, что фраза про еду не ее – она просто сделала репост.

Как уже сообщал amic.ru, ранее подписчики певицы и экс-звезды телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой раскритиковали ее за фотографию, где она в откровенном леопардовом купальнике купается в ванне с лапшой. Поклонники пристыдили Бузову за несерьезность и неуважение к людям, нуждающимся в помощи в период пандемии.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.04.2020 07:48
- гость -

Все правильно она сказала.

15.04.2020 08:03
АБОРИГЕН

Король Луи любил гулять по парку Фонтенбло
А что крестьянин голодал его как будто не...интересовало.

15.04.2020 08:03
- гость -

Что тут правильного? Живут в своем мирке буржуйском, купаются в лапше и даже понять не могут, что у людей такие проблемы могут быть.

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