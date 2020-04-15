В Эквадоре пожарный устроил концерт для людей, которые сидят на карантине

Эквадорский пожарный Луис решил поддержать людей, которые сидят на карантине, и воспользовался для этого служебным положением.

Для того чтобы развлечь местных жителей, он несколько раз в неделю поднимается на автовышке и устраивает концерты.

"Я очень счастлив, потому что благодаря слушателям и их аплодисментам чувствую себя артистом на сцене. Аплодисменты и радость людей демонстрируют наше единство, мы воссоединяемся с помощью музыки", – рассказывает сам Луис.

Он играет в основном народные мелодии. Жители поддерживают пожарного, танцуют на балконах и аплодируют ему.

Эквадор закрыт на карантин с середины марта.