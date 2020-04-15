Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае

В Алтайском крае подтвердили 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

COVID-19 впервые выявили в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района, до трех человек увеличилось число заболевших в Крутихинском и Павловском районах. Общая география распространения коронавируса на сегодня выглядит так: 34 человека – жители Барнаула, по трое в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному – в Бийске, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске.

Таким образом, на 15 апреля в крае зарегистрировано 48 случаев заражения COVID-19. Среди заболевших – трое детей. Выздоровели и выписаны из больницы три человека.

Как уже писал amic.ru, 14 апреля оперативный штаб сообщил об одном новом случае заражения коронавирусом на территории края.

По данным на 15 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся около 800 человек. Анализы взяли более чем у 11 тысяч человек.