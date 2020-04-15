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Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
География COVID-19 в регионе расширяется
Фото: Беловка.рус

Фото: Беловка.рус

В Алтайском крае подтвердили 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

COVID-19 впервые выявили в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района, до трех человек увеличилось число заболевших в Крутихинском и Павловском районах. Общая география распространения коронавируса на сегодня выглядит так: 34 человека – жители Барнаула, по трое в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному – в Бийске, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске.

Таким образом, на 15 апреля в крае зарегистрировано 48 случаев заражения COVID-19. Среди заболевших – трое детей. Выздоровели и выписаны из больницы три человека.

Как уже писал amic.ru, 14 апреля оперативный штаб сообщил об одном новом случае заражения коронавирусом на территории края. 

По данным на 15 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся около 800 человек. Анализы взяли более чем у 11 тысяч человек.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.04.2020 10:28
- гость -

Мама- пенсионерке звонили в Змеиногорске из поликлиники .. интересовались здоровьем, советовали воздержаться от посещений, носить маски и перчатки. Очень приятно. Удивительно и приятно. Спасибо медикам

15.04.2020 10:33
- гость -

Отсидеться не получится.

15.04.2020 10:37
- гость -

Пошла геометрическая прогрессия((((((
Продолжаем сидеть дома. и бережем наших врачей и пустые койки в больницах.

15.04.2020 10:41
- гость -

Продолжаем сидеть дома это могут себе позволить только бюджетники и пенсионеры. Кто нам остальным деньги принесет?

15.04.2020 10:41
- гость -

10:37

Скорее это возвращенцы из нерезиновой области, судя по озвученным случаям.

15.04.2020 10:42
- гость -

Президент особо обратил внимание губернаторов.
- У вас есть еще запас времени, но он быстро тает, - сказал Путин. - Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами страны. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями.

15.04.2020 10:46
комрад

сидеть дома не имеет никакого смысла пока работают продуктовые магазины. Нужно закрыть ВСЕ магазины и работать только через доставку.

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