Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае

В Алтайском крае подтвердили 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
COVID-19 впервые выявили в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района, до трех человек увеличилось число заболевших в Крутихинском и Павловском районах. Общая география распространения коронавируса на сегодня выглядит так: 34 человека – жители Барнаула, по трое в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному – в Бийске, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске.
Таким образом, на 15 апреля в крае зарегистрировано 48 случаев заражения COVID-19. Среди заболевших – трое детей. Выздоровели и выписаны из больницы три человека.
Как уже писал amic.ru, 14 апреля оперативный штаб сообщил об одном новом случае заражения коронавирусом на территории края.
По данным на 15 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся около 800 человек. Анализы взяли более чем у 11 тысяч человек.
Комментарии
Мама- пенсионерке звонили в Змеиногорске из поликлиники .. интересовались здоровьем, советовали воздержаться от посещений, носить маски и перчатки. Очень приятно. Удивительно и приятно. Спасибо медикам
Отсидеться не получится.
Пошла геометрическая прогрессия((((((
Продолжаем сидеть дома. и бережем наших врачей и пустые койки в больницах.
Продолжаем сидеть дома это могут себе позволить только бюджетники и пенсионеры. Кто нам остальным деньги принесет?
10:37
Скорее это возвращенцы из нерезиновой области, судя по озвученным случаям.
Президент особо обратил внимание губернаторов.
- У вас есть еще запас времени, но он быстро тает, - сказал Путин. - Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами страны. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями.
сидеть дома не имеет никакого смысла пока работают продуктовые магазины. Нужно закрыть ВСЕ магазины и работать только через доставку.