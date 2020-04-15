Предприниматели предложили разморозить проект продуктовых карточек

Руководители компаний-производителей, поставщиков и ретейлеров написали коллективное письмо к российским властям с призывом разморозить проект продовольственных карточек, сообщает РБК.

По оценке предпринимателей, часть населения страны из-за пандемии коронавируса и принятых для борьбы с ним ограничений лишилась дохода, из-за чего некоторым попросту не на что купить продукты.

Для их поддержки следует вернуть проект продуктовых карточек, который был заморожен в 2017 году из-за недостаточного финансирования. Бизнесмены считают, что сумма в 10 тысяч рублей будет оптимальной.

"Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции", – констатировали авторы обращения.

При условии, что получателями меры поддержки станут 10 млн россиян, до конца года на реализацию проекта потребуется выделить 800 млрд рублей, подсчитали предприниматели.

Как в 2017 году писал amic.ru, идея введения карточек предусматривала, что на них малоимущие граждане смогут купить продукты первой необходимости российского производства.

В их число включили мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца, питьевую воду, сахар, соль, растительное масло, фрукты, сухофрукты, макаронные изделия, картофель и овощи.

Также в перечень внесли саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных. А вот сигареты, алкоголь и другие вредные для здоровья продукты купить по карточке не получится.