В России резко выросла доля бессимптомных больных коронавирусом

За полтора месяца в России значительно выросла доля зараженных коронавирусом, которые болеют без проявления симптомов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

По ее словам, сейчас таких больных COVID-19 приблизительно 30% от общего числа зараженных.

"Если в начале марта таких было всего около 10%, то вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей (52%) – люди без нарушения состояния здоровья", – констатировала Попова (цитата по газете "Известия").

По ее словам, это подтверждает необходимость строгой самоизоляции даже в тех случаях, когда человек считает себя полностью здоровым.

Кроме того, статистика говорит о том, что необходимо внедрять массовое тестирование на коронавирус не только тех, у кого есть признаки заражения, но и с виду здоровых людей.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что параллельно идет тестирование россиян на наличие антител к инфекции. Такие исследования проводят в 10 московских медучреждениях.