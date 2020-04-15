В России резко выросла доля бессимптомных больных коронавирусом

За полтора месяца в России значительно выросла доля зараженных коронавирусом, которые болеют без проявления симптомов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.
По ее словам, сейчас таких больных COVID-19 приблизительно 30% от общего числа зараженных.
"Если в начале марта таких было всего около 10%, то вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей (52%) – люди без нарушения состояния здоровья", – констатировала Попова (цитата по газете "Известия").
По ее словам, это подтверждает необходимость строгой самоизоляции даже в тех случаях, когда человек считает себя полностью здоровым.
Кроме того, статистика говорит о том, что необходимо внедрять массовое тестирование на коронавирус не только тех, у кого есть признаки заражения, но и с виду здоровых людей.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что параллельно идет тестирование россиян на наличие антител к инфекции. Такие исследования проводят в 10 московских медучреждениях.
Комментарии
Не понял, а как их вычислили? Там всех подряд уже тестируют? Или сами пришли, на всякий случай, больничный оформить захотелось?
Там что объявление дали, а не хотите ли протестироваться?
15.04.2020 09:23
гость
Могли среди контактных лиц выявить.
Скорее всего контактировавших проверили, оказалось заражены, хоть симптомов нет. Но это возможно пока нет. Есть ли уже выздоровевшие без симптомов, вопрос
Не так страшен черт как его расписали....