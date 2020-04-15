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В России резко выросла доля бессимптомных больных коронавирусом

, ИА "Амител"
В отдельных регионах на них приходится половина выявленных случаев заражения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За полтора месяца в России значительно выросла доля зараженных коронавирусом, которые болеют без проявления симптомов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

По ее словам, сейчас таких больных COVID-19 приблизительно 30% от общего числа зараженных.

"Если в начале марта таких было всего около 10%, то вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей (52%) – люди без нарушения состояния здоровья", – констатировала Попова (цитата по газете "Известия").

По ее словам, это подтверждает необходимость строгой самоизоляции даже в тех случаях, когда человек считает себя полностью здоровым.

Кроме того, статистика говорит о том, что необходимо внедрять массовое тестирование на коронавирус не только тех, у кого есть признаки заражения, но и с виду здоровых людей.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что параллельно идет тестирование россиян на наличие антител к инфекции. Такие исследования проводят в 10 московских медучреждениях.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.04.2020 09:23
гость

Не понял, а как их вычислили? Там всех подряд уже тестируют? Или сами пришли, на всякий случай, больничный оформить захотелось?

15.04.2020 09:24
гость

Там что объявление дали, а не хотите ли протестироваться?

15.04.2020 09:25
- гость -

15.04.2020 09:23
гость

Могли среди контактных лиц выявить.

15.04.2020 09:27
гость

Скорее всего контактировавших проверили, оказалось заражены, хоть симптомов нет. Но это возможно пока нет. Есть ли уже выздоровевшие без симптомов, вопрос

15.04.2020 09:27
- гость -

Не так страшен черт как его расписали....

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