В Белокурихе почти вдвое упали сборы по платежам ЖКХ

Увеличение долгов за услуги ЖКХ фиксируют во всем Алтайском крае, но сильнее всего от этого страдает Белокуриха, рассказал журналистам министр промышленности и энергетики региона Александр Климин.

По его словам, за две нерабочих недели недобор платежей ресурсоснабжающим организациям в городе-курорте превысил 40%.

В Минпромэнергетики такое явление объясняют тем, что свыше половины потребителей в Белокурихе – это санатории. А они в настоящее время не принимают отдыхающих из-за режима самоизоляции.

По оценке Климина, такое положение дел наносит "достаточно серьезный" удар по состоянию городской жилищно-коммунальной сфере.

Ранее гендиректор АО "Курорт Белокуриха" Константин Ежов заявил, что компания ежедневно несет многомиллионные убытки из-за режима самоизоляции.

По словам Ежова, в ближайшие месяцы ситуация едва ли изменится. При этом необходимо постоянно выплачивать коммунальные платежи, налоги, зарплаты сотрудникам. Их в компании около 1,3 тысячи зимой и 1,5 тысячи летом.

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