Фанерный комбинат начал выпускать медицинские маски в Алтайском крае

Сибирский фанерный комбинат, который находится в Заринске, наладил производство защитных многоразовых масок в целях борьбы с распространением коронавируса. Первые изделия уже поступили на некоторые предприятия города и региона.

По словам коммерческого директора комбината Александра Ларина, ежедневно там производят около трех тысяч многоразовых масок. Шьют их из стопроцентного хлопка, используют плотную бязь. Маски получаются двухслойные, на завязках. Оптовая цена – 20-30 рублей за штуку. Предприятие планирует поставлять маски и в соседние регионы, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Как уже писал amic.ru, ранее предприниматели Барнаула организовали в городе 15 пунктов бесплатной выдачи масок. Главное условие – не более двух штук в одни руки.