Сибирячка набила себе тату в память о пандемии COVID-19. Фото

Жительница Омска решила оставить себе память о пандемии COVID-19 и набила татуировку на плече. Об этом сообщает "НДН-Инфо".
Омичка разместила фотографию тату в социальных сетях. На плече набита девушка в медицинской маске с надписью "covid-19", знаком биологической опасности и словом, описывающим ее отношение к происходящему.
Комментаторы на ее странице не оценили идею, большинство отзывов о ее поступке – нецензурные. По мнению пользователей соцсетей, через год об эпидемии коронавируса забудут, а татуировка у нее останется на всю жизнь.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Кузбассе родители назвали ребенка в честь коронавируса – Ковидом. По их мнению, это имя должно принести сыну счастье.
Комментарии
Ну наконец-то пошли настоящие новости!
Еще она в тот день покакала
15.04.2020 11:15
гость
Еще она в тот день покакала
Мозгом!!!
Все-таки коронавирус надо закрепить в Конституции, но сначала его обнулить..
Где можно такой же рисунок взять?
Коронавирус пришел из-за рубежа, поэтому его обнулить невозможно, по Конституции все из-за рубежа имеет приоритет на территории РФ
через год об эпидемии коронавируса забудут
оптимистично