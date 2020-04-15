Сибирячка набила себе тату в память о пандемии COVID-19. Фото

Жительница Омска решила оставить себе память о пандемии COVID-19 и набила татуировку на плече. Об этом сообщает "НДН-Инфо".

Омичка разместила фотографию тату в социальных сетях. На плече набита девушка в медицинской маске с надписью "covid-19", знаком биологической опасности и словом, описывающим ее отношение к происходящему.

Комментаторы на ее странице не оценили идею, большинство отзывов о ее поступке – нецензурные. По мнению пользователей соцсетей, через год об эпидемии коронавируса забудут, а татуировка у нее останется на всю жизнь.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Кузбассе родители назвали ребенка в честь коронавируса – Ковидом. По их мнению, это имя должно принести сыну счастье.