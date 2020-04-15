России предрекают всплеск разводов из-за коронавируса

После окончания режима самоизоляции в России вырастет число разводов, спрогнозировал главный психиатр Минздрава, глава центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

По его словам, население стало чаще звонить на горячую линию медико-психологической помощи, при этом примерно 15-20% звонков так или иначе связаны с коронавирусом. Кекелидзе уточнил, что на одну линию за сутки поступает в среднем 96 звонков.

"Это большое количество, потому что ведь каждого надо выслушать, с ним поговорить, понять, что его беспокоит, дать соответствующее разъяснение и так далее", – констатировал эксперт в программе "Поздняков" на НТВ.

Чтобы не испортить отношения, он призвал быть заботливее друг к другу и давать каждому члену семьи не меньше часа в день личного времени, когда он может побыть в уединении.