19 апреля – день празднования Воскресения Христова. Из-за коронавируса освящение еды и даже богослужения решили проводить на улице, на прихрамовых территориях. По предварительным прогнозам, в этот день в Алтайском крае ожидается теплая и ясная погода. Температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +16... +22 градусов. Об этом amic.ru рассказали в региональном ЦГМС.

"С 17 по 22 апреля районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, поэтому установится ясная погода. Местами в утренние часы возможны туманы. В дневное время ветер может усиливаться, но штормового не прогнозируется", – рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС.

Если в ближайшие дни столбик термометра будет поднимать до +22, то вот в середине следующей недели дойдет и до летних значений — до +25 градусов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Алтайском крае свечи на пасхальное богослужение 18 и 19 апреля можно будет купить и возжечь на прихрамовой территории. На улице пройдет освящение пасхальной еды, а если позволяет территория храма, то и богослужения. Однако в регионе действует режим повышенной готовности, и выходить из дома, особенно людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет, не рекомендуется. Посмотреть трансляцию пасхального богослужения можно будет на телеканале "Катунь 24".