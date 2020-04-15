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Алтайские депутаты призывают бизнесменов помочь медикам в борьбе с COVID-19

, ИА "Амител"
Некоторые народные избранники и сами покупают для больниц антисептики и средства защиты от коронавируса
Фото: vnnews.ru

Фото: vnnews.ru

Депутаты "Единой России" окажут помощь медработникам и учреждениям здравоохранения. Они за свой счет приобретают респираторы и маски, защитные костюмы и обеззараживающие средства. И призывают к этому алтайских бизнесменов или тех, у кого есть такая возможность, сообщает пресс-служба партии.

"Руководство Минздрава края и медучреждений делают все возможное и необходимое, чтобы обеспечить средствами защиты и лекарствами, другими расходными материалами. Но темпы, которыми может распространяться инфекция, а также необходимость ускорить выявление больных и их лечение показывают важность допоснащения", – пояснил председатель Совета руководителей фракций "Единой России" региона Сергей Приб.

ЕР также обратится к депутатам разных уровней и предприятиям региона с просьбой поддержать семьи врачей, которые задействованы в лечении больных коронавирусом, а также больниц. Партия призывает присоединиться и коллег из других политических объединений.  

А из единороссов средства защиты купили и направили в больницы и волонтерам депутаты Госдумы Наталья Кувшинова, Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, а также депутаты АКЗС Вадим Смагин и Дмитрий Аганов.

"На медиках сейчас лежит, возможно, самая большая нагрузка за последнее время – чем более высокими темпами будет происходить выявление зараженных и лечение больных, тем быстрее удастся побороть инфекцию, – добавил доктор медицинских наук, профессор, председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

Помочь можно передав средства защиты и медикаменты в реготделение ЕР, оттуда их с помощью Минздрава развезут по больницам. Также возможно перечислить деньги в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

Реквизиты для перечисления средств:

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
656038, г. Барнаул, проспект Комсомольский, 118
ОГРН 1022200526644
ИНН 2225056528
КПП 222401001
р/с 40703810800000415001
в "СИБСОЦБАНК" ООО г. Барнаул
к/с 30101810800000000745
БИК 040173745
Назначение платежа "Добровольное пожертвование на оказание помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции".

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.04.2020 11:32
- гость -

А может эти депутатам из известной партии заглянуть в Конституцию, вспомнить свои обязанности и выделить наконец деньги на врачей, населению, поддержать предпринимателей! Как это делается в цивилизованных странах!

15.04.2020 11:32
гость

Алтайские депутаты призывают бизнесменов помочь медикам в борьбе с COVID-19

Призывают бизнесменов помочь???!!!

15.04.2020 11:34
гость

призывают бизнесменов помочь

Докатились. Это уже как в Китае, где бизнес больницы строил. Но там бизнесмены - члены Коммунистической партии

15.04.2020 11:36
Гость

Вчера была новость, что кучу цветов собираетесь садить, Зачем? Если мы лето будем по домам сидеть. Вот Ваши деньги для медиков.

15.04.2020 11:48
- гость -

А где Миллеры? Где Сечины? Где Вротенберги и прочая элита и небожители?
Озвучьте чем и как они помогают?

И вот еще что, не те ли депутаты призывают к помощи, которые активного поддержали все реформы здравоохранения и его убили?
Что, господа чиновники, дооптимизировались? Коленки затряслись?
Да вам то что бояться, пади у каждого дома стоит уже по аппарату ИВЛ, да не по одному?

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